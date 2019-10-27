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في ليلة استثنائية راقية وفخمة، حملت الكثير من مشاعر المحبة وقوة الكلمات والغناء، وبحضور لفيف كبير من أهل الشعر والفن والمجتمع، وبليلة تكريمّية للأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد آل سعود، نظمّت الهيئة العامة للترفيه في السعودية «ليلة عبد الرحمن بن مساعد» ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقد أعرب الفنان حسين الجسمي عن تشرفه بالمشاركة بهذه الليلة الثقافية الفنية الراقية، قائلاً أمام الجمهور والحضور: «أتشرف بالوقوف على هذا المسرح للمشاركة في ليلة ثقافية فنية بكل ما فيها من معاني المحبة والوفاء وأمامكم وأمام الملايين في العالم العربي».

وأضاف شاكراً الأمير حول مقدمته قائلاً: «وشكراً أخي وصديقي سمو الأمير على المقدمة واللقب، وكلامكم انحفر في القلب وهو تتويج من قامة ثقافية وأخلاقية، وشهادة مكتوبة بإحساس وفكر من ذهب»، مثنياً على جميع من أسهم في نجاح هذه الليلة الإحتفالية على رأسهم المستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه، وشركة «بنش مارك» المنظمة للحفل وقناة mbc1 التي نقلت الحفل أمام الملايين على الهواء مباشرة.

ووصف الجسمي عبر جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مشاركته في غناء قصائد الأمير عبد الرحمن بن مساعد قائلاً: «ليلة استثنائية حضرت بها كل المشاعر، وسجّلت تكريماً ثقافياً وفنياً مستحقاً لشخصية بارزة بموهبة العمالقة، تشرفت بالوقوف شامخاً معتزاً بها أمامكم أحبابنا».

