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شاركت إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية بدولة الكويت في المؤتمر الخامس لاتحاد الاذاعات الاسلامية بحضور مسؤولي إذاعات القرآن في الدول الاسلامية الذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي، وقدم مدير إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية في إذاعة الكويت د. عبد الرحمن الظفيري ورقة عمل حملت عدة توصيات في المحور الخاص بعنوان الاجتماع «دور إذاعات القرآن في نشر الوسطية والتسامح».

وأشاد الظفيري بتوجيهات ودعم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووكيل وزارة الإعلام منيرة سليمان الهويدي في الحرص على التواجد والمشاركة والمساهمة في هذا المؤتمر الإذاعي الإسلامي، انطلاقا من دور الكويت الإعلامي الرائد في تعزيز الأهداف والرسائل والقيم الإسلامية والمجتمعية.

وثمن الظفيري دور وجهود الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح في نقل التوصيات التي تم الاتفاق عليها لتفعيلها والعمل على تحقيقها من خلال الترجمة الفعلية للنقاط، والمساهمة في نشر الوسطية والتسامح عبر برامج إذاعة القرآن الكريم، ومحاورها ضمن الرسالة العامة للخطاب الديني والإعلامي، ودعوة جميع العاملين في إذاعات القرآن الكريم الإسلامية على التركيز والانخراط في الدورات التي تساهم في نشر الوسطية، إلى جانب التعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال في القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن المؤتمر ناقش عدة توصيات بينها العمل على طرح برامج متنوعة المضمون وإشراك الشباب في صياغتها، وتبادل البرامج ونقل الخبرات وتوفير الدورات التدريبية، ونشر الفكر المستنير، والتأكيد على التعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية، والعمل على تجديد الخطاب الديني وتكثيف الندوات والمؤتمرات، وتوفير المكتبة الإلكترونية الدينية التي تتناسب مع متطلبات العصر.

