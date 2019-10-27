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أكد المخرج الكويتي الشاب حمد الصراف أن فيلمه الروائي الأول الطويل «إن بارادوكس» سيجد طريقة إلى صالات العرض في الكويت اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل، لينتقل لاحقا لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما عبر الصراف عن سعادته بالنجاح الذي حصده فيلمه خلال عرضه ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان «الدار البيضاء» للفيلم العربي. وقال ان التنوية الذي حصده الفيلم من قبل لجنة التحكيم يعبر عن الاهتمام الذي حظي به الفيلم من قبل اللجنة وأيضا الجمهور المغربي وضيوف المهرجان الذين أشادوا بالتجربة. كما ثمن الصراف التعاون الإيجابي من قبل فريق عمل وانتاج الفيلم وخص النجم الفنان فيصل العميري الذي وصفه بالفنان الحقيقي الذي يمتلك قدرات فنية عالية المستوى. كما أشار الصراف بأن الفيلم في طريقه خلال الفترة المقبلة لعدد من المهرجانات العربية والدولية. وأشار المخرج حمد الصراف بأنه شرع بالتحضير لعمله السينمائي الجديد والذي سيشرع بتصويره في النصف الثاني من العام المقبل.

