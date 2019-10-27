علم ومعرفة

يقدم هذا الكتاب تأريخًا متشابكًا تتداخل فيه السياسة بالعمارة بالحياة الاجتماعية.

«الحُلم «ب» كويت حديثة: قصة نشأة بلدية الكويت قبل النفط»، عنوان لافت عن مرحلة حاسمة من مراحل النهضة قبيل الاستقلال، وقبيل ظهور النفط، تركز على عقد كامل من الزمان بين عام 1930 و1940.

أحداث وأيام وإنجازات يرويها محمد صقر المعوشرجي مدير عام بلدية الكويت الأسبق، وحررها ووثقها بدر ناصر المطيري، وصدر الكتاب عن مطابع الخط في حوالي 270 صفحة من القطع المتوسط.

وأهمية الكتاب أنه يقدم شهادة سياسي وموظف عام عاصر عن كثب حقبتين متمايزتين، قبل وبعد النفط، وكان في موقع المسؤولية لسنوات.

في مكتبة المعوشرجي - رحمه الله - عثرت أسرته على مخطوطة هذا الكتاب الذي أودع فيه صاحبه روايته لقصة نشأة البلدية، فسعت إلى جمع مادته ونشرها، إسهاماً منها في زيادة الوعي بما شهدته الكويت من ازدهار كانت البلدية النواة الأولى لتنفيذه.

وبحسب مقدمة الكتاب فإن المعوشرجي كان يملك حسًا توثيقيًا وأرشيفيًا بشأن كل ما يتعلق بعمله في البلدية، مع إضافة تعليقاته الخاصة التي منحت الكتاب خصوصيته وثراءه.

فالكتاب إلى جانب كونه يستعرض المجالس البلدية الأولى ودورها، فإنه يكشف عن تحولات الطابع العمراني، والأحوال المعيشية آنذاك.

لقد كانت مدينة الكويت في أواسط العشرينيات من القرن الماضي كأي مدينة على الساحل الشرقي لجزيرة العرب، يغلب على مظهرها البساطة؛ ويلحظ من شكل مبانيها وطرقاتها انعدام التنظيم العمراني لأن أكثر المساكن بُنيت لتوفير أدنى متطلبات الحاجة لأهلها، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة آنذاك.

وكانت المباني متشابهة عموماً، والمواد المستعملة في بنائها هي نفسها، يتساوى في ذلك جميع الناس، إلا أن بيوت ميسوري الحال قد تكون أعلى نسبياً حيث تُزيّن ببعض الإضافات، ويستعمل في إنشائها المواد المتوافرة محلياً من الطين الذي كان يجلب على ظهور الحمير من أماكن قريبة.

كذلك كانت جميع الشوارع ترابية لم تعرف الرصف أو الأسفلت، وكانت طُرقات المدينة، في أكثرها، متعرّجة وملتوية وضيقة، حتى أن طُرقات «فريج سعود»، أحد أقدم أحياء الكويت ـ اشتهرت بضيقها وتعرجها، وبعضها لم يكن عرضه يزيد على متر واحد تقريباً، وبطبيعة الحال لا وجود لمجاري الأمطار أو المجاري الصحية.

من ثم كانت مشكلة تصريف المياه تتفاقم في فصل الشتاء بعد هطول الأمطار، إذ تتحول الشوارع إلى بحيرات صغيرة أو كبيرة حسب وضع الطريق ضيقاً وسعة، وإذا زادت كميات المياه مع استمرار هطول الأمطار تصب جميعها في حُفَر كبيرة وعميقة أُعدّت لهذا الغرض في موقع منخفض من الحي. ويتم حفر هذه الحُفَر في أكثر الحالات للاستفادة من الأتربة الناتجة عنها لاستعمالها في بناء البيوت أو لردم وتسوية أراضيها أو في إنشاء المساجد والدكاكين، لأن الطين كان المادة الأساسية في المنشآت.

كما كانت هذه الحُفَر أحياناً مكاناً للتخلّص من النفايات والحيوانات النافقة، وإذا تكاثرت كميات النفايات أو الحيوانات النافقة في هذه الحُفَر أو حولها يقوم المجاورون لهذه الحُفَر بحرقها للتخلص من الروائح الكريهة.

ناهيك عن الأضرار الصحية التي تسببها، ومما لا شك فيه أن وجود هذه النفايات كان يسبب مضايقة كبيرة للناس، لاسيما الذين يسكنون البيوت المجاورة لهذه الأماكن، أضف إلى ذلك وجود بيوت خَرِبة أو مهجورة تستعمل هي الأخرى مكاناً للتخلص من «الزبالة».

ليست هذه الطريقة هي الوحيدة للتخلص من النفايات المنزلية، بل توجد طريقة أخرى أشمل وأوسع يقوم بها عدد من الأشخاص، فيوجد شخص أو أكثر في كل حي (فريج) مهنتهم جمع النفايات من البيوت للاستفادة منها بحرقها في مواقد تُسمّى «الوِجَر» لاستخراج الجص (الجبس) بعد حرقها في منطقة المجاص، وينتشر هؤلاء الأشخاص في المدينة ويُسمّون «خميم»، لأنهم إذا لم يجدوا النفايات في الطُرُقات أو الحُفَر كما ذكرنا يمّرون بالبيوت وينادون «خميم... خميم» تنبيهاً للأهالي لإخراج النفايات.

أيضًا كان الناس يُربّون البقر والماعز في البيوت للاستفادة من حليبها، ومنهم من يرّبي عدداً أكبر من المواشي تزيد عن حاجة الأسرة لبيع ألبانها، ومن البديهي أن ينتج عنها فضلات لا بد من التخلص منها، ومثلما كانت للنفايات المنزلية فئة تجمعها فإن لهذه الفضلات فئة تقوم بجمعها وبيعها للمزارعين للاستفادة منها في تسميد مزارعهم، ويتم جمعها عبر شخص يمر على المنازل ويردد بصوت مسموع كلمة (وصوخه)، ليقوم بجمعها وحملها على حماره.

أما ساحل البحر فلم يكن مستوى النظافة فيه أحسن من الأحياء والأسواق، وعلى امتداد الساحل تجد فضلات ومخلّفات السفر تُلقى في البحر، وترى في الميناء هذه الفضلات لأنه مركز التجمع، والعمل فيه مستمر طوال أيام السنة، يستقبل الميناء بضائع مختلفة من البلدان المجاورة من غرب إيران والبصرة مثل الفواكه، وتصل هذه البضائع عادة على شكل أكوام مكدّسة في السفينة غير مُعبأة، وينتج عن تفريغها تناثر أجزاء كثيرة منها وتساقطها في حوض الميناء مما ينتج عنه نفايات.

أما ما يَرِد إلى الكويت عن طريق البر فمكان تجمّعه في ساحة الصفاة، وتشمل هذه الواردات الأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى مُنتجات السمن واللبن وكذلك العرفج والجلّة (بعر البعير) لاستعمالهما للوقود، والثمام والنّصي كعلف للمواشي، ويتوافر في مواسم الربيع في بعض السنوات الفقع (الكمأ) وأحيانا الجراد، وتملأ فضلات هذه الدواب ساحة هذا السوق وتتراكم والجفاف والرياح كفيلان ببعثرتها.

ليست هذه مصادر النفايات فقط، بل كانت هناك بيوت في بعض الأحياء يزاول أصحابها أعمالا مثل دباغة الجلود وصباغة العبي لاستعمال النساء والبشوت لاستعمال الرجال والسدو، وينتج عن هذه المِهَن مياه آسنة أو مستعملة.

هذا في المجمل، كان واقع حال العمران في الكويت في الفترة القريبة التي سبقت إنشاء بلدية الكويت عام 1930م، ولا شك أن هذا الوضع كان موجوداً بشكل أو بآخر في معظم البلدان قبل إنشاء البلديات، وقد جاء الاهتمام فيما سبق بوصف الوضع العمراني العام لأنه يمثل جوانب رئيسية من الخلل الذي من أجل تلافيه تأسست بلدية الكويت.

مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة الزمنية التي سبقت نشأة البلدية وتلتها ـ من 1922 وحتى 1936م ـ كانت عصيبة اقتصاديا على الكويت ومنطقة الخليج والجزيرة العربية، وكانت فُرَص العمل الرئيسية المتوفرة وقتها لا تتعدّى الغوص على اللؤلؤ، وقد انهارت مهنة الغوص (بدءاً من عام 1926م)، وتسّبب توافر اللؤلؤ الياباني المزروع بالقضاء عليها، كما أن تجارة السفر (الترانزيت) قد تأثرت سلبا بظهور السيارات وكادت تنتهي.

الفكـرة

في هذه الأثناء زار الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، وهو من روّاد الثقافة والتعليم في الكويت، البحرين واطلع على أعمال بلدية المنامة وما تؤدّيه من خدمات مقابل رسوم على الأهالي، وكتب مقالاً عن ذلك في «مجلة الكويت» التي أصدرها المؤرّخ عبدالعزيز الرشيد عام 1928م وحتى 1930م، وهكذا تبلورت فكرة إنشاء البلدية.

وكان أمير البلاد الراحل الشيخ أحمد الجابر ـ رحمه الله ـ بالطبع من المشجّعين على إنشائها والداعمين لها، وتُعدُّ نشأة بلدية الكويت من أبرز الإصلاحات التي رأت النور في عهده.

كان الشيخ أحمد الجابر يُظهر اعتزازه بأهل الكويت ويحرص على الاستنارة بآراء الأكفاء منهم وكانوا جميعهم يبادلونه الثقة، وقد حدثت أحداث أثبتت مقدرة هذا الرجل وحُسْن تعامله مع أهله وشعبه وأظهرت ما يتمتع به من بُعْد نظر، ولا شك أن الزيارات التي قام بها لكل من لندن والقاهرة وفلسطين (عام 1919م) قد تركت في نفسه شيئا مما شاهده وتمنّى أن يكون بلده مثل ما رآه من بلدان.

تمّت الدعوة إلى اجتماع في المدرسة المباركية، واجتمع ما لا يقل عن خمسين من الشخصيات المعروفة، وتمّ الاجتماع بتاريخ 9 أبريل 1930م. وطُرحت على المجتمعين فكرة إنشاء بلدية تعتمد إدارتها على ما تحصّله من الأهالي من رسوم أو تبرعات. وتمّ في ذلك الاجتماع انتخاب أول مجلس بلدي في تاريخ الكويت من اثني عشر عضواً.

بدأت البلدية مزاولة أعمالها في أول عهدها بمكتب واحد فوق أحد المحال في آخر سوق التجّار من الجهة الشمالية. وكان المكتب عبارة عن غرفة صغيرة لا يزيد طولها على ستة أمتار وعرضها على ثلاثة أمتار، وتضم مكتب الرئيس ومكتباً صغيراً للمدير العام والخزانة (تجوري صغير)، وعدداً من الكراسي الخشبية تستعمل لاجتماعات المجلس بدون طاولة وتستعمل للمراجعين أيضاً ولا وجود لسكرتارية أوغرفة أخرى، ولا شاي بل ولا ماء للشرب.

ظلّت هذه الغرفة هي مقر إدارة البلدية لبضع سنوات وإن زاد عدد الموظفين والعمّال زيادة نسبية، وفي أواسط الثلاثينيات انتقلت البلدية إلى مكتب آخر هو كشك سوق الخراريز (الخرازين) وهو عبارة عن غرفة واحدة أيضاً إلا أنها كانت أكبر مساحة، وبقيت هناك إلى أواخر الثلاثينيات؛ وانتقلت وقتها إدارة البلدية إلى مبنى قبل مبناها الحالي الذي تم الانتقال إليه في أوائل الستينيات.

كانت المصاعب التي واجهها مسؤولو البلدية كثيرة ولعل أولها عدم وفرة المال الذي يتطلّبه كل تحرّك. وبدأت أعمالها معتمدة في سنتها الأولى على التبرع والقروض

والرسوم التي حصلوا عليها، وخاصة من كبار التجّار وبعض أصحاب المحال في الأسواق؛ لأن الغالبية من المواطنين لا يجدون ما يدفعونه مقابل رسوم البلدية على ضآلتها.

وبعد التطرق لأوضاع وأحوال الناس قبل نشأة البلدية، يتناول الكتاب مجموعة كبيرة من الإعلانات التي صدرت

عن المجالس البلدية الخمسة في تلك الفترة، وعلاقة البلدية بالمجلس

التشريعي، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الملاحق، وصفحات من مخطوطة المعوشرجي بخط يده.

