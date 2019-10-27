علم ومعرفة

تعد المبادرة الملكية للدبلوماسية الموازية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس مشروعا استراتيجيا ، وورشا مفتوحة يرتكز على مشاركة وإشراك جميع القوى الوطنية والحية في البلاد من أجل خلق دبلوماسية موازية قادرة على مواكبة التطورات الداخلية والخارجية في محاربة التطرف والإرهاب.

فبعد نجاح الدورات السابقة لمهرجان مراكش الدولي لتبادل الثقافات والتي عرفت مشاركة شخصيات دينية وثقافية وفنية ودبلوماسية من أمراء ووزراء وعمداء مدن وبرلمانيين ورؤساء جامعات ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم، تعتزم جمعية مولاي علي الشريف للثقافة والتراث والتنمية إجراء النسخة الرابعة لمهرجانها

الدولي خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 نوفمبر. تحت شعار «المغرب بلد التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان».

وتتضمن فقرات برنامج هذه الدورة تقديم أنشطة ثقافية وعلمية وفنية متنوعة (مسابقات الأفلام القصيرة والطويلة والأفلام الوثائقية ومعارض الفنون التشكيلية وموسيقى ومسابقات ملكات الجمال وعروض الأزياء للقفطان المغربي التقليدي وسفراء النوايا الحسنة

وندوات ومحاضرات علمية وأكايمية) سيحضرها باحثون متخصصون ومهتمون بمجال الثقافات وحوار الأديان بمشاركة فعاليات المجتمع المدني وشخصيات

وازنة من رجالات الفكر والثقافة والفن والإعلام والاقتصاد وشخصيات دبلوماسية من مسيحيين ومسلمين وجنسيات مختلفة، بالإضافة إلى ضيوف الشرف المدعوين من أنحاء العالم

وتكريم عدد من الشخصيات الوطنية والدولية.

