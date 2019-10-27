علم ومعرفة

صدر حديثا للكاتبة مريم علي روايتها الأولى «صهيل الأرينا» وتتناول فيها حياة أسرة كويتية تواجه فتاتهم صراع التقاليد وصعوبة التعبير عن ذاتها.

وعرضت مريم أفكارها من خلال بطلتها الرئيسة «زمزم» التي تنقتد برومانسيتها آثام المجتمع حولها وتقدم عبر حكايتها كيف يمكن أن يسرق بريق المظاهر الشعور الإنساني فتفقد الأم شعورها بابنتها وتفقد الأخت إحساسها بأختها ويفقد الزوج لغة التواصل مع زوجته.

وتمزج الرواية بين عالمين مختلفين عالم الإنسان وعالم الخيل حيث إن زمزم هي الفارسة و«روح» هو حصانها الذي شهد تحولاتها النفسية وكتم أسرارها عبر أكثر من عشرين عام.

ومن أجواء الرواية نقرأ: ملاذ الإنسان حيث يحب وحيث ترتمي جوارحه وقت الشدائد. وملاذي بعد جدتي دائما حيث ينبض قلبي أخذني الحنين بغتة و أنا أحاول أن أهرب من نفسي وروحي دون أن أشعر لأرتمي ببقايا ألمي وشتات ضياعي إلى spirit صديقي وقت الضيق، تساعدني عيناه على النهوض ومحاولة استعادة أنفاسي الضائعة ودنياي المتهالكة وقواي التي ضعفت وخارت بعد أن رأيت جدتي.

