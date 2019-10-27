الناس

أعلن فندق «سيمفوني ستايل» الكويت، أحد فنادق مجموعة راديسون كوليكشن، عن تعيين كريستوفر بايك كمديراً

عاماً للفندق.

يمتلك بايك خبرةً تزيد عن 15 عاماً في إدارة الفنادق من فئة الخمس والأربع نجوم إضافة إلى خبرة امتدت لمدة 13 عاماً في إدارة المبيعات والتسويق الخاصة بقطاع الضيافة

والفنادق، بدأت خبرته في إدارة الفنادق وقطاع الضيافة عند انضمامه كمدير عام للعديد من فنادق مجموعة راديسون بلو منها راديسون بلو ووترفرونت - كيب تاون، جنوب أفريقيا، وفندق راديسون بلو برمنجهام

- المملكة المتحدة، وفندق راديسون بلو ، أديس أبابا إثيوبيا، فندق هرمز جراند، مسقط - سلطنة عمان، كما وشغل منصب مدير عام للمجموعة لفندق راديسون بلو للشقق الفندقية ، واحة دبي للسيليكون، قبل أن ينضم أخيراً إلى فندق سيمفوني ستايل الكويت.

يتحلى كريستوفر بايك من خلال خبرته الواسعة في مجال قطاع الضيافة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشخصيّة إدارية متميزة وشبكةً واسعةً من الإتصالات، كما ويتصف بايك في نظرته البعيدة والواسعة الخاصة في الأسواق والثقافات والتحديات المتنوعة لسوق العمل.

وقد أثبت من خلال خبراته المتنوعة قدرته على التكيف مع متطلبات توليد الإيرادات الفريدة ومراقبة النفقات وتحديد التحديات والمقومات والفرص المختلفة بإختلاف الثقافات والموقع الجغرافي للمنشأة، كما ويحرص كريستوفر بايك دائماً على جعل تجربة الضيف إستثنائية بجميع المقاييس.

