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قالت مستشار تطوير الأعمال، في شركة «اكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات الشركة المنظمة للمعرض د. نسرين المغربل، إن المعرض نجح خلال دوراته الأربع الماضية في الإسهام بتحقيق فوائد كبيرة، للجمهور من شأنها تحسين الخدمات الصحية لمتلقيها، حيث تحرص «اكسبو-تاج» على اتخاذ الأسلوب الأمثل في تنظيم وإدارة مثل تلك الأحداث المهمة والمتخصصة، من خلال اعتمادها على الخبرات الطويلة في هذا الإطار.

وأوضحت المغربل، أن المعرض مثل طوال تلك الفترة فرصة هامة تعرف من خلالها الجمهور على أبرز المستلزمات والمعدات الطبية المتعلقة بالرشاقة والتغذية الصحية، مضيفة أن المعرض سلط الضوء كذلك على جانب الغذاء والتغذية، حيث استعرض العلاقة التكاملية بين النظام الغذائي والتجميل العلاجي، الأمر الذي يشكل عاملا مهماً في نجاح عمليات التجميل واستمرارها لأطول فترة ممكنة.

وذكرت أن المعرض يتميز أيضا باعتباره فرصة هامة للجمهور للاطلاع على أحدث المنتجات ووسائل الاهتمام بالصحة والرشاقة والجمال للمرأة والرجل معاً، مشيرة إلى أن المعرض يسلط الضوء كذلك على أحدث ابتكارات وتقنيات جراحات التجميل ومراكز الرشاقة والعلاج الطبيعي وأدوية التخسيس ومعالجات البشرة وغيرها.

وبينت أن المعرض يتميز بتفاعل المشاركين والرعاة مع استفسارات الزوار، إذ يقومون بتعريفهم على العديد من الأمور المتعلقة بالصحة والجمال، إضافة إلى الرد على مختلف تساؤلاتهم حول مختلف الامور في هذا المجال مثل طرق فقدان الوزن السليمة وتجميل الأسنان ومعالجاتها المختلفة والمتطورة، فضلا عن طرق الاعتناء بالبشرة والرياضة، وبرامج التغذية الصحية ومنتجات التجميل ومحاربة الشيخوخة، وبرامج اليوغا، وغيرها.

وأفادت المغربل بأن من أهداف المعرض أيضا، زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع عن كيفية أختيار العيادات الطبية المناسبة لتجنب المخاطر والوقوع في مشكلات طبية، وتوعية الجمهور بفوائد العمليات التجميلية، وكيفية اتخاذ القرار السليم في هذه الخطوة، إلى جانب توضيح كل ما يتعلق بخصوص هذه العمليات، والإجابة عن جميع التساؤلات التي تتعلق بها. وستتواصل وزارة الصحة من خلال الجناح المخصص لها مع كافة زوار المعرض في عرض ما هو جديد في هذه المجالات.

