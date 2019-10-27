أول النهار

التقى ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أول من أمس الجمعة رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية الصديقة أشرف غني على هامش أعمال القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية (باكو).

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات واستعراض آخر المستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها المنطقة. والتقى وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة محمد علي الحكيم على هامش أعمال القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية (باكو). وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالاضافة الى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير الكويت لدى أذربيجان سعود الرومي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. كما التقى وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة المار محمدياروف وذلك على هامش أعمال القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز في باكو. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المميزة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات كما أعرب ممثل سمو الأمير عن تقديره وشكره على حسن الاستضافة والترتيبات المميزة لمؤتمر قمة حركة الانحياز الـ 18 التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو.

من جانبه أشاد وزير خارجية أذربيجان بمشاركة الكويت على مستوى عال في أعمال القمة والمداخلات القيمة التي تناولتها أثناء المؤتمر.

والتقى الخالد وزير خارجية جمهورية الهند الصديقة سوبرامانيام جي شانكار على هامش أعمال القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية (باكو). وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات اضافة الى استعراض الأوضاع والتطورات على المستويين الاقليمي والدولي.

حضر اللقاء سفير الكويت لدى أذربيجان سعود الرومي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

