أول النهار

أكد سفير مملكة هولندا لدى البلاد فرانس بوتايت أن بلاده تصدرت قائمة شركاء الكويت التجاريين من بين 28 دولة في الاتحاد الأوروبي في العام 2018، مشيرا الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بملياري دولار.

وقال بوتايت في كلمته خلال الاحتفال بمرور 100 عام على انشاء الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM أن اختيار الكويتيين لهولندا كوجهة سياحية مفضلة، والاقبال من قبلهم للسفر عبر «الخطوط» الجوية الملكية الهولندية جاء لثقتهم بها.

وأوضح أن تميز خطوط «KLM» باللون الأزرق جاء كونها أول شركة طيران في العالم ومن حقها اختيار اللون الذي تريده وهي اختارت لون السماء، مؤكدا أنها أحد رموز هولندا الرئيسة عالميا مثل زهرة التوليب والجبنة الهولندية وفيلبس وأنها جزء من الهوية الهولندية.

وأشار بوتايت الى أن أول رحلة طيران قامت بها «KLM» كانت للندن وبعدها لجاكرتا ومن ثم لمنطقة الشرق الأوسط عن طريق القاهرة وحلب ومالطا وطهران منذ حوالي 100 عام، لافتا الى أنها كانت الشركة الثالثة عالميا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وان أول رحلة أوروبية لنيويورك ولهذا أصبحت «KLM» محطة الطيران الرئيسة حول العالم.

وذكر بوتايت أن ملكة هولندا منحت «KLM» لقباً ملكياً منذ بدايتها، وأنها أول شركة طيران تستخدم نظام الولاء لزبائنها، لافتا الى أن ملك هولندا كان طيارا في المجال العسكري وحصل على رخصة قيادة الطائرات المدنية وكان شهريا يحلق بطائرة ركاب من «KLM» وكان الركاب وطاقم الطائرة يعرفون أنه من يقود الطائرة عندما يتحدث اليهم عبر المايك.

بدوره قال المدير الاقليمي ل AIRFRANCE KLM راجات كومار ان KLM هي شركة الطيران الوحيدة التي تكمل 100 عام، وأن هذا لم يكن ليحدث لولا رعاية ودعم زبائنهم.

وأضاف أنه في السابع من أكتوبر أصبحت «KLM» رسميا أول شركة طيران ما تزال تعمل تحت اسمها الأصلي، لافتا الى أنها اليوم تصل الى أكثر من 160 محطة حول العالم، مشيراً الى أن تاريخ الـ KLM في الكويت يعود الى 56 سنة مضت، حيث هبطت أول طائرة لها في 25 سبتمبر 1963 ولدينا الكثير من القواسم المشتركة مع الكويت تاريخيا منها الاستقرار وكرم الضيافة واحترام الثقافات.

