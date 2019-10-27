أول النهار

بحث سفير الكويت في باريس سامي السليمان أخيراً مع نائب المدير العام لقطاع الشؤون الادارية والمالية والاتصالات في (كونا) عبدالحميد ملك دور الاعلام في نشر الوعي والثقافة بين المجتمعات.

واشاد السليمان خلال اللقاء بحرص (كونا) الدائم على التعاون مع السفارات الكويتية في العالم ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول.

واشار الى دور الاعلام المهم في الارتقاء بالمجتمعات وتثقيفها لتعزيز ثقافة الحوار والتسامح في ضوء تنامي الارهاب والتطرف.

من جهته اكد ملك ان الاعلام الصحي الذي يحقق الامن الفكري يشكل مفصلا مهما في تعزيز الوحدة الوطنية وتكوين ثقافة الفرد وسلوكه.

وقال ان (كونا) تسعى دائما الى تحقيق اخلاقيات المهنة في نقل الخبر من خلال السرعة والدقة والشفافية.

واكد حرص الوكالة على دعم الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها سفارات الكويت في الخارج وتقديم التغطية الاعلامية اللازمة بهدف اعلاء مكانة الكويت دوليا.

ورافق نائب المدير العام لـ(كونا) في الزيارة رئيس مكتب الشؤون القانونية فاروق بهبهاني ومديرة مكتب (كونا) في باريس مريم الزنكي ورئيس قسم التدقيق ماجد السبيعي.

