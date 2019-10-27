الأولى

علمت النهار ان الحكومة ستقدم على مواجهة المساءلات السياسية التي وجهت إلى بعض أعضائها من قبل مجلس الامة، وستدخل إلى دور الانعقاد البرلماني الجديد من دون إجراء أي تعديل وزاري، وانها على استعداد كامل لتفنيد الاستجوابات المدرجة والمرتقبة.

من ناحيته كشف النائب يوسف الفضالة عن التخوف من أن يكون دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة دورا انتخابيا يغلِّب فيه النواب الحسبة الانتخابية، مؤكدا أن هذا إذا حدث ستكون له انعكاسات على الأداء البرلماني ، لافتا إلى ان دخول المجلس دور انعقاده الرابع يعتبر مفارقة لم تتجسد على أرض الواقع منذ 20 سنة إذ إن آخر مجلس عايش الدور الرابع هو مجلس 99 وهذا الأمر يحمل في طياته الكثير من الرسائل.

من جهته شدد النائب محمد المطير على أن محاسبة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قادمة، بسبب اقدام حكومته على سياسة عامة تشجع الناس على الكذب من خلال أرضية قانونية يجري اعدادها لحل مشكلة البدون. وقال إن التسريبات تتحدث عن تجهيز قانون يسمح للأفراد بالكذب بحماية حكومية ومن دون محاسبة، بل ويكافئ الكاذب باحتمالات حصوله على الجنسية الكويتية مستقبلاً، أي أن الحكومة تود تأسيس فئة اسمها الكويتيون الكذابون بشكل رسمي، معلقاً بالقول: هذا بلا ابوك يا عقاب.. هذا بلانا من هالحكومة وصبيانها.