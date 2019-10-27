الأولى

قال مصدر اقتصادي حكومي إن هناك أكثر من 15 تشريعاً وتعديل تشريع مطلوبة خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة للتمكن من إنجاز الخطط التنموية والاقتصادية بالسرعة المطلوبة ووفقاً للنسب المستهدفة. (طالع ص 09)

وقال المصدر إن أهم تلك المشاريع تتمثل في:

1- تجديد قانون الاقتراض الحكومي ما يسمح بالعمل بقانون الدين العام المنتهي بهدف الحد من السحب من الاحتياطي العام.

2- انجاز تعديلات تتعلق بالخصخصة تمكن من تخصيص بعض المؤسسات الحكومية بشكل أكثر سهولة.

3- قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.

4- قانون يتعلق بالضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة ( رهن بموافقة النواب).

5- قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.

6- تعديل قانون حماية المنافسة.

7- تعديلات على قانون مكافحة الفساد.

8- تعديل بعض أحكام القانون 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

فيما أوصى تقرير حكومي متخصص بضرورة إسراع الجهات المعنية بعدد من مشروعات القوانين المطلوبة، وحث مجلس الأمة على الإسراع في مناقشة وإقرار تلك القوانين، وأهمية دمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة التنموية خاصة من خلال مشروعات الشراكة.

بالإضافة إلى أهمية إنجاز الجهات المرتبطة بمشروعات الخطة للنظم المطلوبة لربطها بنظم الإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط بالأمانة العامة للتخطيط، وأهمية دراسة مشاكل التنفيذ خاصة في حالة عدم ذكر سبب عدم التنفيذ.