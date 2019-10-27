loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

15 قانوناً لتسهيل إنجاز الخطط التنموية والاقتصادية أمام مجلس الأمة

حسام رجب
مقالات أخرى للكاتب
الأحد 27 أكتوبر 2019

قال مصدر اقتصادي حكومي إن هناك أكثر من 15 تشريعاً وتعديل تشريع مطلوبة خلال دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة للتمكن من إنجاز الخطط التنموية والاقتصادية بالسرعة المطلوبة ووفقاً للنسب المستهدفة. (طالع ص 09)
وقال المصدر إن أهم تلك المشاريع تتمثل في:
1- تجديد قانون الاقتراض الحكومي ما يسمح بالعمل بقانون الدين العام المنتهي بهدف الحد من السحب من الاحتياطي العام.
2- انجاز تعديلات تتعلق بالخصخصة تمكن من تخصيص بعض المؤسسات الحكومية بشكل أكثر سهولة.
3- قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية.
4- قانون يتعلق بالضرائب الانتقائية وضريبة القيمة المضافة ( رهن بموافقة النواب).
5- قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس.
6- تعديل قانون حماية المنافسة. 
7- تعديلات على قانون مكافحة الفساد.
8- تعديل بعض أحكام القانون 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
فيما أوصى تقرير حكومي متخصص بضرورة إسراع الجهات المعنية بعدد من مشروعات القوانين المطلوبة، وحث مجلس الأمة على الإسراع في مناقشة وإقرار تلك القوانين، وأهمية دمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الخطة التنموية خاصة من خلال مشروعات الشراكة.
بالإضافة إلى أهمية إنجاز الجهات المرتبطة بمشروعات الخطة للنظم المطلوبة لربطها بنظم الإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط بالأمانة العامة للتخطيط، وأهمية دراسة مشاكل التنفيذ خاصة في حالة عدم ذكر سبب عدم التنفيذ.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة