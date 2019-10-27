الأولى

في اطار توجه حكومي للحد من الهدر في الانفاق، اصدر ديوان المحاسبة تعميما على مختلف الجهات دعاها فيه الى ضرورة موافاته بقرارات التوظيف الخاصة بالموظفين الكويتيين وغير الكويتيين خلال 10 أيام من تاريخ صدور تلك القرارات والتي من بينها: التعيينات، الترقيات أيا كان نوعها ومسماها، العلاوات بجميع أنواعها، تعديل الوضع الوظيفي، النقل والندب والاعارة والاستعانة بموظفين، شغل الوظائف الاشرافية، المهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية والبعثات والاجازات الدراسية والايفاد خارج البلاد. (طالع ص 09)

ونص التعميم على ضرورة موافاة الديوان خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرارات الخاصة بكل من: منح البدلات بكل أنواعها والمصروفات المترتبة على المهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية والبعثات والاجازات الدراسية والايفاد خارج البلاد.

وأشار التعميم الى أنه في حال عدم صحة القرار أو مخالفته للقوانين، فسيقوم الديوان بارسال مذكرة للجهة المشمولة بالرقابة تتضمن اعتراضه وملاحظاته وفي حال عدم الأخذ برأي الديوان، سيتم ايقاف القرار فوراً الى حين التوصل لاتفاق أو عرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فيه.