الأولى

باكو - كونا: اعرب ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تطلع الكويت لاستضافة جولة اخرى من مفاوضات السلام اليمنية تفضي إلى حل نهائي للازمة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها...(طالع ص 18).

وقال ممثل سمو الأمير في كلمته أمام اعمال القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز التي اختتمت أعمالها أمس في عاصمة اذربيجان باكو انه ارساء لدعائم الامن والاستقرار في المنطقة والمشاركة بكل جهد يسهم في تعزيز السلم والامن الدوليين استضافت الكويت مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة لاكثر من مئة يوم متمنين التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم. وشدد الشيخ صباح الخالد على وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سلامتها وسيادتها ورفض اي اعتداءات عليها. كما أكد ان عجز المجتمع الدولي عن ايجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية بات يهدد السلم والامن في المنطقة اكثر من أي وقت مضى. وفي الشأن الليبي جددت الكويت مساندتها للمبعوث الاممي ودعمها الكامل للخطوات الثلاث التي أعلنها.