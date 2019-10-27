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بغداد- الوكالات: احتشد مئات المتظاهرين امس في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة مجدداً باسقاط الحكومة، حيث استخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، بعد مظاهرات واحتجاجات سقط فيها 46 قتيلا ونحو 2000 جريح منذ يوم الجمعة.

وفيما نفت وزارة الداخلية العراقية استخدام العنف ضد المتظاهرين متوعدة من وصفتهم بـالعابثين الذين استغلوا المظاهرات السلمية للقيام بأعمل قتل وتخريب فقد تأجلت جلسة برلمانية مقررة امس الى اجل غير مسمى.... (طالع ص 19).

وقتل ستة اشخاص امس في تجدد الاحتجاجات في العراق، بينهم ثلاثة متظاهرين في بغداد وفق حصيلة رسمية، وثلاثة اشخاص برصاص حماية مسؤول محلي في جنوب البلاد، وأفادت مصادر امنية وطبية في لناصرية ان الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال اقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة واضرام النار فيه.

وكانت احتجاجات الجمعة شهدت احداث عنف شكلت منعطفاً جديداً تمثل بحرق واقتحام مقار، في جنوب العراق لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي. ومن بين الضحايا قضى اكثر من 12 حرقا بعد اضرام النار بمقر منظمة بدر، اكبر فصائل ميليشيات الحشد الشعبي. من جهتها اكدت وزارة الداخلية العراقية امس ان قوات الأمن لم تلجأ الى استخدام السلاح الناري او القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقالت الوزارة في بيان ان عددا من القوات الامنية سقط بين قتيل وجريح نتيجة استغلال البعض للمظاهرات السلمية بالاعتداء عليهم بالأسلحة النارية والقنابل اليدوية والحجارة. مشيرة الى اعتقال عدد من العابثين على خلفية اتهامات بالقتل والتخريب.

الى ذلك فشل مجلس النواب العراقي في عقد اجتماع كان مقررا ظهيرة امس بهدف مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الاصلاحات بحسب جدول اعمال المجلس، وقالت مصادر برلمانية ان الجلسة اعلن عن تأجيلها الى اجل غير مسمى، لعدم اكتمال النصاب. ويعاني البرلمان من الشلل بسبب الانقسامات بين كتله السياسية ولم يتمكن من التصويت على تعديل وزاري لعدم اكتمال النصاب القانوني في اكثر من مناسبة.