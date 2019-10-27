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بيروت الوكالات: واصل المتظاهرون في لبنان أمس النزول إلى الشوارع وقطع الطرقات للمطالبة برحيل الطبقة السياسية لليوم العاشر على التوالي، في تحدٍّ للسياسيين والأحزاب ومناصريهم، غداة خطاب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حذر فيه من الفوضى والانهيار في حال فراغ السلطة في حين اجتمع قادة الجيش والامن لبحث التطورات وحالات اغلاق الطرق....(طالع ص 19).

وشهد يوم امس محاولات من القوى الأمنية لإعادة فتح طرقات مقطوعة في مناطق مختلفة من البلاد حيث ذكرت مصادر لبنانية ان خمسة اشخاص اصيبوا بجروح في اطلاق نار اثناء محاولة الجيش فتح طريق بين طرابلس وعكار شمال لبنان ، فيما تظاهر مئات المناصرين للتيار الوطني الحر، الذي أسسه رئيس الجمهورية ميشال عون ويرأسه صهره وزير الداخلية جبران باسيل، للإعراب عن تأييدهم لمواقف الرئيس.

وأعرب نصرالله في خطابه الجمعة رفضه استقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. واعتبر أن الفراغ في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والمأزوم وفي ظل التوترات السياسية في البلد والإقليم أمر شديد الخطورة وقد يؤدي إلى الفوضى والانهيار.

وبالإضافة إلى رفض المشاركين في الحراك الشعبي خطاب نصرالله، انقسم كذلك مناصروه إزاء هذا الخطاب، وواصل بعضهم التظاهر صباح امس.

وفي غضون ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان عن عقد اجتماع في مقرها ضم قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام لامن الدولة، لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات، وفق البيان.

وتتواصل التظاهرات المناهضة للحكومة كذلك في منطقتي الذوق وجل الديب شمال بيروت، كما في وسط مدينة بيروت وفي مدينة النبطية جنوباً وطرابلس شمالاً. ووقع تلاسن بين متظاهرين ومواطنين حاولوا العبور بسياراتهم في منطقة تقاطع الشيفروليه في فرن الشباك الواقعة على مشارف ضاحية بيروت الجنوبية. وقطع متظاهرون منذ الصباح الباكر جسر فؤاد شهاب (الرينغ) الذي يصل غرب بيروت بشرقها، لكن القوى الأمنية تمكنت من فتح الطريق بعد الظهر. لكن عاود عشرات المتظاهرين في وقت لاحق الانتشار في محيط الجسر، مصرين على مواصلة التظاهر السلمي، ومرددين شعار سلمية، سلمية.

ولم تفلح محاولات القوى الأمنية في إزاحتهم عن الطرقات عبر حملهم.

من جهة ثانية، قال متظاهرون في جلّ الديب للقنوات المحلية إن شرطة البلدية فرضت عليهم جزاءات مالية بسبب ركن سياراتهم في الطريق حيث يحتجون بإيعاز من وزارة الداخلية. لكن المكتب الإعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن نفى ذلك في بيان.