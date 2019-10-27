الأولى

نفت البلدية صحة ما جاء في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقود النظافة الجديدة التي بدأ العمل بها في 11 من أكتوبر الحالي لمدة 5 سنوات وزعم أن قيمة تلك العقود 124 مليون دينار، مشيرة الى ان ما احتواه الفيديو ليس الا مغالطات غير واقعية.

وأكدت أن ما ذكر غير صحيح ويخالف الحقيقة ويضم معلومات مغلوطة وخطأ، موضحة انها تحافظ على المال العام من خلال خفض كلفة العقود الجديدة عن نظيرتها السابقة.

ورفضت ما تضمنه الفيديو من تقليل لجهود فرق النظافة في مختلف المحافظات، لافتة الى انها لا تتوانى عن تطبيق الجزاءات والغرامات بحق اي شركة يثبت عدم التزامها أو تقصيرها في أداء عملها. وذكرت أنها غير مسؤولة عن التقصير المتعلق بنظافة المناطق التجارية والصناعية نظرا لوجود عقود تنظيف خاصة مسؤول عنها ملاك المجمعات التجارية وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة، مشيرة الى أن مفتشي النظافة في البلدية دورهم رقابي متمثل في تحرير المخالفات في تلك المناطق.

وناشدت ملاك العقارات التجارية والصناعية وأصحاب المحال التعاون مع الفرق الميدانية لمراكز النظافة لرفع مستوى النظافة.