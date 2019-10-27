الأولى

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الخدمات خالد الروضان قراراً وزاريا بتشكيل اللجنة الفنية الرئيسة لبناء وتشغيل المدن الصناعية برئاسة مدير عام الهيئة العامة للصناعة وبعضوية 15 مسؤولاً من جهات حكومية. (طالع ص 09)

وحدد القرار 8 مهام رئيسة للجنة تتمثل في: مراجعة مصادر التمويل المقدمة من الجانب الصيني ممثلاً في بنك التنمية الصيني بما يتسق وبنود مذكرة التفاهم بين الهيئة والبنك في هذا الشأن، مراجعة دراسة الجدوى المقدمة من الجانب الصيني وبيان مدى اتساقها مع القوانين واللوائح المعمول بها في الكويت، دراسة احتياجات ومتطلبات ومواصفات البنية التحتية للمدن الصناعية المزمع اقامتها، مشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتبادل الرأي بشأن الاجراءات اللازمة المتعلقة ببناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة، وضع الضوابط المنظمة لارساء البنية التحتية اللازمة وصولاً لضمان نجاح المشروع، تبادل الخبرات ما بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية «بنك التنمية الصيني» مع امكانية الانتقال فيما بين البلدين لتمكين كل من الطرفين لبحث ودراسة احتياجات ومواصفات البنية الأساسية للمناطق الصناعية المزمع اقامتها في هذا الشأن واقتراح مكافأة رئيس اللجنة وأعضائها على أن تعرض على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها. ونص القرار الوزاري على اجتماع اللجنة بشكل دوري يتم تحديده في الاجتماع الأول للجنة.