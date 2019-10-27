عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعلن وزير الاعلام اليمني معمر الارياني انه وبعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين.

وقال الارياني عبر تغريدة له في «تويتر» انه من المنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل ايجابي بعيداً عن المناكفات السياسية كخطوة محورية ومهمة لتوحيد الصفوف وتوجيه كل الجهود في معركة الخلاص من الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

يذكر ان مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق، عبدالملك المخلافي، كان اكد ان اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الذي وقع في عدن وعودة الحكومة الشرعية، «اتفاق ايجابي يعزز الشرعية وجهود استعادة الدولة».

وأوضح المخلافي، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، ان «الاتفاق يتضمن تشكيل حكومة جديدة ويحقق اصلاحات واسعة ويجعل كل التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية». كما اشار الى ان «الاتفاق ينطلق من المرجعيات الثلاث ونتائج مؤتمر الرياض، ويهدف الى تعزيز وحدة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الايراني، بما ينسجم مع اهداف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي جاء بهدف استعادة الدولة بناء على طلب الرئيس هادي الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية».

الى ذلك اشاد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش بجهود السعودية لعقد اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرا ان اليمن مقبل على مرحلة جديدة عبر هذا الاتفاق. وكتب قرقاش في تغريدة على موقع «تويتر» امس ان «المساعي الحثيثة والجهود الخيرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول الى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية».

وأشار الى ان «اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف»، مؤكدة على ضرورة التركيز على مواجهة الحوثيين.

