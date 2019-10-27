عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشف المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ان رتلا عسكريا اميركيا دخل الى سورية عبر معبر الوليد قادما من شمال العراق واتجه نحو النقاط الأميركية الموجودة في محافظة دير الزور. وتأتي هذه الخطوة الأميركية بعد ان سحبت واشنطن جزءا من قواتها من سورية مع شن تركيا عملية «نبع السلام» العسكرية هناك.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، قد صرح بأن بلاده ستتخذ اجراءات لتعزيز تواجدها في منطقة دير الزور شرقي سورية وستنشر «قوات مؤللة» هناك.

في المقابل اتهمت روسيا السبت الولايات المتحدة بممارسة «اللصوصية» على مستوى عالمي بعد اعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سورية التي استعادها المقاتلون الأكراد من تنظيم «داعش». وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «ما تفعله واشنطن حاليا من وضع اليد والسيطرة على حقول النفط شرق سورية يدل بكل بساطة على عقلية اللصوصية على مستوى عالمي». وأضافت «ليس اي من حقول النفط الواقعة على اراضي جمهورية سورية العربية ملكا لارهابيي تنظيم «داعش» ولا «للمدافعين الأميركيين عن ارهابيي تنظيم داعش» بل تعود حصريا لجمهورية سورية العربية».

من جهة ثانية نشرت وزارة الدفاع الروسية ما قالت انها صور تكشف حراسة العسكريين الأميركيين عمليات تهريب النفط السوري الى خارج البلاد. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف تعليقا على الصور التي نشرتها الوزارة، امس «تدل الصور التي قدمتها الاستخبارات الفضائية، ان النفط السوري كان يستخرج، تحت حراسة قوية من العسكريين الأميركيين، ويجري نقله بواسطة الصهاريج الى خارج سورية لتكريره، وذلك قبل وبعد دحر ارهابيي «داعش» شرقي الفرات». وبحسب موسكو تظهر في الصور قوافل من الصهاريج تنقل النفط الى خارج سورية تحت حراسة العسكريين الأميركيين وعناصر الشركات العسكرية الأميركية الخاصة.

الى ذلك ارسلت موسكو ودمشق تعزيزات عسكرية اضافية الى مناطق في شمال شرق سورية حدودية مع تركيا. وشوهدت قافلةً عسكريةً تضم مئات العناصر من قوات النظام يصلون بلدة كوباني (عين العرب) الحدودية. وكان عشرات العسكريين يعتلون شاحنة وهم يلوحون برشاشاتهم وبالأعلام السورية عند دخولها البلدة، مرددين «واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد». وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس ان 180 آلية عسكرية سورية دخلت البلدة. وأرسلت روسيا الجمعة الى مناطق حدودية بين سورية وتركيا تعزيزات بنحو 300 عسكري اضافي كانوا منتشرين سابقاً في الشيشان، في اطار اتفاقها مع تركيا. وستعمل هذه العناصر، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية، على ضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة للقوات الكردية في عمليات الانسحاب مما تسميه انقرة «المنطقة الآمنة» الممتدة بعمق 30 كيلومتراً وطول 440 كيلومترا على الحدود التركية-السورية.

من جهته قال وزير الدفاع التركي خلوصي اكار امس ان بلاده ترى ان اتفاقها مع روسيا حول سحب المسلحين من شمال سورية يسير «بشكل طبيعي ووفق ما هو مخطط له». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن اكار قوله «نتابع الأحداث عن كثب وسنقوم باللازم بعد تقييم المستجدات». وأكد ان تركيا لن تسمح اطلاقا بانشاء «ممر ارهابي» على حدودها الجنوبية وستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ذلك.

