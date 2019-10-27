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عربيات ودوليات

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مصر تطالب بانسحاب القوات المعتدية


باكو - الوكالات: أكد وزير الخارجية سامح شكري، ان تعرض سورية لاعتداء جديد على اراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز.
وطالب شكري، في بيان القاه، امس، امام القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو، تحت عنوان «التمسك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر،» بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254».


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