عربيات ودوليات

إسطنبول - بروكسل - الوكالات: اتهمت منظمتا «العفو» الدولية و«هيومن رايتس ووتش» انقرة بأنها رحلت سوريين قسراً الى بلدهم خلال الأشهر التي سبقت اطلاق عمليتها العسكرية في شمال شرق سورية. واتهمت المنظمتان في بيانين منفصلين تركيا باجبار سوريين على توقيع وثائق تفيد بأنهم يريدون العودة «طوعاً» الى سورية وذلك عبر «الخداع او الاكراه». وقالت منظمة العفو ان عناصر من الشرطة التركية ضللوا سوريين بالقول لهم ان توقيع الوثيقة، المكتوبة باللغة التركية التي لا يمكن لكثيرين قراءتها، يعني انهم يعربون عن رغبتهم بالبقاء في تركيا او لتأكيد «استلامهم بطانية». وقالت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو آنا شيا ان «عمليات العودة لا تعد حتى الآن آمنة وطوعية» وأضافت «ملايين اللاجئين الآخرين من سورية عرضة (الآن) للخطر»، داعيةً الى «وضع حد لاعادة الأشخاص قسراً». وأعلنت المنظمة انها وثقت «20 حالة تم التحقق منها»، لكنها رجحت ان يكون العدد «بالمئات خلال الأشهر القليلة الماضية». من جانبها، ذكرت هيومن رايتس ووتش انها جمعت شهادات 14 سوريةً اكدوا انهم رحلوا بين يناير وسبتمبر الى محافظة ادلب.

الى ذلك دعا وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر تركيا الى التحقيق في مزاعم الانتهاكات الخطيرة في شمال شرقي سورية.

