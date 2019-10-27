عربيات ودوليات

أقرت قاضية أميركية، قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديموقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب، وأمرت إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016. وفي انتصار كبير لمجلس النواب الذي يقوده الديموقراطيون، رفضت القاضية بيرل هويل دفاع الجمهوريين، الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب، وقالت إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسمي لبدء التحقيق. وأعطت القاضية وزارة العدل مهلة حتى 30 أكتوبر، لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حجبت من تقرير مولر.

