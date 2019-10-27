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بغداد- الوكالات: احتشد مئات المتظاهرين أمس في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة مجدداً بإسقاط الحكومة، حيث استخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، بعد ليلة دامية شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة. وقتل نحو 200 شخص خلال التظاهرات المطلبية التي بدأت منذ بداية الشهر الحالي، في أحداث غير متوقعة، تجددت ليل الخميس (الجمعة) بعد توقف استمر لأيام لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام .

وشهدت احتجاجات الجمعة، احداث عنف شكلت منعطفاً جديداً تمثل بحرق واقتحام مقار، في جنوب العراق، لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي. ومن بين الضحايا الـ40 قضى أكثر من 12 متظاهراً في تلك الحرائق التي وقعت مساء فيما اصيب نحو 2000 شخص بجروح واختناقات في عموم العراق.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية العراقية امس أن قوات الأمن لم تلجأ إلى استخدام السلاح الناري او «القوة المفرطة» ضد المتظاهرين. وقالت الوزارة في بيان إن عناصر الامن تحلوا بمستوى عال من المسؤولية وضبط النفس اثناء الاحتجاجات، مشيرة إلى أن عددا من القوات الامنية سقط بين قتيل وجريح نتيجة «استغلال البعض» للمظاهرات السلمية بالاعتداء عليهم بالأسلحة النارية والقنابل اليدوية والحجارة. ولفتت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة صدامات مع حمايات المؤسسات ومقرات القوى السياسية والتراشق مع المهاجمين الذين قاموا باقتحام وحرق مقرات تلك القوى. واضافت ان حالات كثيرة من الاعتداءات سجلت على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية ما استدعى اصدار العديد من اوامر القبض القضائية ضد «العابثين». وأكدت الوزارة في بيانها اعتقال عدد من «العابثين» على خلفية اتهامات بالقتل والتخريب.

وعلى الصعيد الميداني تحولت الاحتجاجات امس الى اعتصامات مدنية في بغداد وعدد من المحافظات الاخرى حيث نصب المتظاهرون الخيام في ساحة التحرير وهي المقر التقليدي للمظاهرات الشعبية في بغداد بالإضافة إلى عدد من الساحات العامة في المحافظات.

ورفع حظر التجوال عن المدن التي فرض فيها ليل الجمعة فيما لم تسجل اليوم اي حالات احتكاك بين المتظاهرين وقوات الامن.

وعلى مسافة قريبة من ساحة التحرير، كان مقرراً أن يعقد مجلس النواب امس اجتماعاً عند الواحدة ظهرا بهدف «مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإصلاحات»، بحسب جدول أعمال المجلس، غير أنه أعلن تأجيلها إلى أجل غير مسمى، لعدم اكتمال النصاب. وحتى الآن أصيب البرلمان بالشلل بسبب الانقسامات بين كتلة السياسية ولم يتمكن من التصويت على تعديل وزاري لعدم اكتمال النصاب القانوني في أكثر من مناسبة.

وفي جنوب البلاد تصاعدت وتيرة العنف التي أدت لوقوع عدد كبير من القتلى والجرحى بسبب اقتحام مقار حزبية واخرى لفصائل في الحشد الشعبي.

