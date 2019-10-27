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البصرة- الوكالات: وصلت تعزيزات أمنية كبيرة إلى محافظة ميسان جنوب العراق، بعد احتجاجات عنيفة ليل الجمعة السبت.

وجاء الدفع بالتعزيزات الأمنية بعد حرق مقر حزبي واشتباكات مع عناصر المقر دامت 6 ساعات. وقتل خمسة متظاهرين بالرصاص الحي خلال محاولتهم اقتحام مقر فصيل مسلح في مدينة العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجول في ميسان وعدد من المحافظات الجنوبية الأخرى، كما خوّل رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، المحافظين، فرض حظر التجول في محافظاتهم. الى ذلك قال كريم الشاملي أحد منسقي الاحتجاجات في البصرة إن المحتجين قرروا تحويل المظاهرات إلى اعتصام مفتوح بعد إعلان السلطات حظر التجول، وقال «لن نتراجع ولن نخضع لجميع أساليب الترهيب» مضيفا أن «الاعتصام لن ينتهي إلى بتحقيق المطالب». بدوره قال ياسين المكصوصي وهو أحد المنسقين في محافظة ذي قار جنوبي العراق إن منسقي الاحتجاجات في جميع المحافظات المنتفضة اتفقوا على تحويل المظاهرات الى اعتصام مفتوح.

