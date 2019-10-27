عربيات ودوليات

بروكسل- كونا: أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته في أن السلطات في لبنان ستستجيب بسرعة وبحكمة للتطلعات المشروعة للشعب اللبناني من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتحولية التي طال انتظارها.وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية ونائب رئيس المفوضية فيديريكا موغريني في بيان نيابة عن الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة «ان الاتحاد الأوروبي يدعم أهداف الإصلاح التي حددها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والحكومة».وأكدت أن الاتحاد الأوروبي «شريك وثيق منذ فترة طويلة للبنان وقد تابع باهتمام كبير الأحداث التي وقعت في الأيام الماضية» مؤكدة وقوف الاتحاد الأوروبي مع لبنان والتزامها باستقرار البلد والمنطقة».واضافت موغريني «إن تطبيق الحكم الرشيد وإجراءات الإصلاح الاجتماعية العادلة المسؤولة تمثل أولوية بالنسبة للاتحاد». واشارت الى ان الاتحاد الأوروبي يقدر «الطبيعة غير العنيفة للاحتجاجات» ويشجع قوات الأمن على مواصلة سياسة ضبط النفس.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن القلق إزاء موجات التظاهر التي تشهدها مناطق متفرقة من أنحاء العالم، ودعا قادة دول العالم إلى الإصغاء لأصوات شعوبهم، وحث جميع الأطراف الفاعلة في لبنان والعراق على ضبط النفس وتجنب العنف في الاحتجاجات.

وفي تصريحات للصحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عزا غوتيريس الاحتجاجات إلى أسباب مختلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأوضح أن هذه الأسباب يجب أن تدفع الجميع إلى الاستجابة والتفكير في الأسباب التي أدت لهذه الاحتجاجات. وأضاف أن بعض الاحتجاجات تنجم عن قضايا اقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار واستمرار أنظمة الحكم والنظم المالية التي تستفيد منها النخب، وبعض الاحتجاجات الأخرى هي رد فعل على تفشي الفساد وغيره من أشكال التمييز.

وأشار إلى وجود قواسم مشتركة تتطلب التفكير والتدبر في العوامل الكامنة، حيث من الواضح أن هناك نقصا متزايدا في الثقة بين الشعوب ومؤسساتها السياسية.

وتابع غوتيريس أن العالم أيضا يبدو أنه يعاني مع تأثيرات العولمة والتكنولوجيات الجديدة، ما زاد من عدم المساواة داخل المجتمعات، وحتى عندما لا يحتج الناس فإنهم يتضررون ويريدون الإصغاء لأصواتهم ويريدون أن يضطلعوا بدور متكافئ في النظم الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي يتعين أن تعمل من أجل الجميع.

وشدد المسؤول الأممي على أن الحكومات ملزمة بدعم حريات التعبير والتجمع السلمي، وأنه يتعين على قوات الأمن أن تتصرف بأقصى درجات ضبط النفس وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك عذر للعنف من أي جهة.

وردا على أسئلة الصحافيين بشأن الرسالة التي يريد توجيهها بشأن المظاهرات التي تشهدها لبنان حاليا، قال الأمين العام رسالتي هي أنه يتعين على لبنان حل مشاكله بنفسه بالحوار، وأن يحجم سواء المتظاهرون أو الحكومة عن استخدم العنف.

وبشأن العراق، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان رُصدت خلال مظاهرات العراق، ويتعين رفضها وإدانتها بوضوح، وعبّر عن أسفه لسقوط عدد كبير من القتلى خلال هذه المظاهرات، وحث السلطات والأطراف الفاعلة الأخرى على ضبط النفس وتجنب العنف.

