دوليه

شدّد مانشستر سيتي الخناق على المتصدّر ليفربول بفوزه الثمين على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة امس ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتناوب كل من رحيم ستيرلينغ (46) والبلجيكي كيفن دي بروين (65) والألماني إلكاي غوندوغان (70) على تسجيل أهداف حامل اللقب. واستعاد مانشستر سيتي الوصافة من ليستر سيتي الفائز في افتتاح مباريات المرحلة على ساوثمبتون بتسعة أهداف نظيفة ليعادل بطل الدوري الإنكليزي لعام 2016، بهذا الانتصار، أكبر فوز في تاريخ الدوري الممتاز، والذي حققه مان يونايتد على حساب ضيفه إيبسويتش تاون عام 1995. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط مؤقتاً عن ليفربول المتصدّر الذي يواجه اليوم توتنهام في قمّة مباريات المرحلة. أما أستون فيلا فقد تجمّد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتاً.

وهو الفوز السابع لرجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مقابل تعادل وخسارتين في حين تكبدّ أستون فيلا هزيمته الخامسة منذ انطلاق الموسم الجديد مقابل 3 انتصارات وتعادلين.

وفي لقاء الأول من أمس، حقق ليستر أكبر فوز لفريق خارج ملعبه منذ انطلاق الدوري الممتاز موسم 1992-1993.

وقال مدرب ليستر الايرلندي الشمالي براندن رودجرز كنا بلا رحمة. أنا فخور جدا بكوني مدربا لهذا الفريق إحدى إشارات الفرق الجيدة هي عدم الاستسلام. أردنا أن نظهر أننا فريق جيد وحققنا ذلك بالتأكيد في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت تحت الأمطار الغزيرة.

وفرض الإسباني أيوزي بيريز والقائد جايمي فاردي نفسيهما نجمين في المباراة بتسجيل كل منهما لـ هاتريك، الأول في الدقائق 19 و39 و57 والثاني في الدقائق 45 و58 و90+3 من ركلة جزاء، وتناوب بن تشيلويل (10) والبلجيكي يوري تيلمانز (17) وجايمس ماديسون (85) على الأهداف الثلاثة الأخرى.

وأضاف رودجرز كنا ببساطة بلا رحمة في أدائنا. عندما تسجل هذا الكم من الأهداف يمكنك ببساطة أن تبطئ من إيقاعك، لكننا حافظنا على تركيزنا. نريد أن نكون من فرق المقدمة. وكانت نقطة التحول في المباراة طرد مدافع ساوثمبتون راين برتراند بعد نحو عشر دقائق من البداية، ما سهل مهمة الضيوف في تحقيق الفوز الكاسح الذي رفعوا به رصيدهم الى 20 نقطة. في المقابل، تجمد رصيد ساوثمبتون عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر (من أصل 20).

وقال مدرب الأخير النمسوي رالف هازنهوتل إن أداء فريقه كان كارثة وعلي أن أعتذر وأتحمل المسؤولية 100 بالمئة. لم يسبق لي أن رأيت فريقا يتصرف بهذه الطريقة، لم نقاتل من أجل أي شيء.

ونجح لاعبو رودجرز بفرض سيطرتهم منذ اللحظات الأولى للمباراة، وسرعان ما ترجموا هذه الهيمنة إلى هدف بعدما أعطى حكم المباراة أندريه مارينير أفضلية اللعب لليستر بعد خطأ ارتكبه برتراند على بيريز، ليمرر الأخير كرة وصلت إلى هارفي بارنز فسددها بقوة تصدى لها الحارس أنغوس غان لتتحضر امام تشيلويل الذي أودعها في المرمى.

وبعد الهدف عاد الحكم لتقنية المساعدة بالفيديو في ايه آر ليتأكد من التدخل الخشن لبرتراند بحق بيريز ووجه له البطاقة الحمراء (12).

وانهار أصحاب الأرض بعد هذا الطرد، فلم تمر سوى 7 دقائق حتى سجل الضيوف هدفهم الثاني عن طريق تيلمانز.ولم يمنح ليستر خصمه فرصة استعادة أنفاسه فأضاف الهدف الثالث بعد دقيقتين، من تسديدة لبيريز.وأضاف بيريز الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية من تشيلويل (39).وافتتح فاردي غلته مستغلا خطأ دفاعيا في إبعاد كرة عرضية (45).

وتابع ليستر سيتي مهرجان الأهداف في الشوط الثاني، فجاء الهدف السادس من تمريرة لبارنز إلى بيريز الذي كسر مصيدة التسلل وسدد في المرمى (57).

وأضاف فاردي الهدف السابع بعد دقيقة واحدة من تسديدة من مسافة قريبة بعد تمريرة من تشيلويل، ثم سجل ماديسون الهدف الثامن من ركلة حرة مباشرة من عند قوس منطقة الجزاء على يمين الحارس (85)، قبل أن يختم فاردي المهرجان من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. من جانب آخر يخوض ليفربول اختبارا لا يخلو من صعوبة اليوم أمام ضيفه توتنهام المنتشي بفوزه الكبير على ضيفه النجم الأحمر الصربي (5-0) في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وأشعل التعثر الأول لليفربول هذا الموسم عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه مان يونايتد (1-1) الأحد الماضي، فتيل المنافسة في الدوري الممتاز.وتوقفت سلسلة الانتصارات المتتالية لليفربول، الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 1990، عند ثمانية في المرحلة الماضية.

