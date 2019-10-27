دوليه

تنفس ماينتس الصعداء بفوزه الثمين على ضيفه كولن 3-1 أول من امس في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الالماني.وكان كولن البادئ بالتسجيل عبر سيمون تيروده في الدقيقة 14 من تسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الغاني الأصل كينغسلي شيندلر، لكن ماينتس أدرك التعادل بعد سبع دقائق بواسطة الهولندي جان - بول بويتيوس بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة. وواصل ماينتس أفضليته في الشوط الثاني فمنحه السويدي روبن كايسون التقدم في الدقيقة 57 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من بويتيوس، قبل أن يضيف التركي الأصل ليفين أوزتونالي الهدف الثالث بتسديدة بيمناه اثر تمريرة من النمسوي كريم اونيسيوو (82). وهو الفوز الثالث لماينتس هذا الموسم مقابل ست هزائم فرفع رصيده إلى تسع نقاط وتخلص من المركز السابع عشر قبل الأخير بارتقائه إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف فيردر بريمن، فيما تراجع كولن الذي مني بخسارته السادسة هذا الموسم، إلى المركز السادس عشر بعدما تجمد رصيده عند سبع نقاط. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات فولفسبورغ مع اوغسبورغ، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع اينتراخت فرانكفورت.

