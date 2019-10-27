دوليه

أوقف ساسوولو هزائمه المتتالية عندما تغلب على مضيفه هيلاس فيرونا 1-0 اول من امس في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الايطالي.ويدين ساسوولو بفوزه الثالث هذا الموسم والأول بعد ثلاث هزائم متتالية إلى مهاجمه الصربي فيليب ديوريتشيتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 50 بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من لاعب الوسط العاجي جيريمي بوغا.

وصعد ساسوولو إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام بولونيا الذي يستضيف سمبدوريا اليوم، وهيلاس فيرونا الذي مني بخسارته الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم.ويملك ساسوولو مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة ضد مضيفه بريشيا بسبب وفاة رئيسه التاريخي جورجو كوينتسي. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات أتالانتا مع اودينيزي، وسبال مع نابولي، وتورينو مع كالياري، وروما مع ميلان، وفيورنتينا مع لاتسيو.

