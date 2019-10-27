دوليه

يعتقد بول سكولز، أسطورة مان يونايتد السابق، أن ناديه في حاجة للاعب وسط يجيد صناعة اللعب، من أجل تحسين مستوى الفريق. وقال سكولز في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: لا أفهم وضع مسعود أوزيل في آرسنال، لكنني أعتقد أنه لاعب رائع.

وأضاف: هو من نوعية اللاعبين الذين يمكن أن يفيدوا مان يونايتد.

ويمر أوزيل مع آرسنال بأوقات عصيبة، تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، والذي استبعده من حساباته أخيراً، وأصبح ملازما لمقاعد البدلاء.

ويمتد عقد أوزيل مع آرسنال حتى يونيو 2021، إلا أن النادي اللندني بدأ في خطة تسويق اللاعب، بسبب راتبه الكبير، رغم رفض النجم الألماني لفكرة الرحيل.

