دوليه

أكرم فياريال وفادة ضيفه ديبورتيفو ألافيس عندما تغلب عليه 4-1 أول من أمس في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الاسباني.وبكر فياريال بالتسجيل وتحديدا منذ الدقيقة 13 عبر الكاميروني كارل توكو إيكامبي، لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر لوكاس بيريز مارتينيز (51)، قبل أن يضرب صاحب الأرض بقوة ويضيف ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها إيكامبي (65) وجيرار مورينو (85) وخافيير أونتيفيروس (90+1).

وصعد فياريال الى المركز الثالث مؤقتا برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف أمام غرناطة الذي يملك فرصة انتزاع الصدارة عندما يستضيف ريال بيتيس اليوم في ختام المرحلة مستغلا تأجيل «كلاسيكو» الغريمين برشلونة وريال مدريد إلى 18 ديسمبر بسبب اعمال العنف في اقليم كاتالونيا.

ويتخلف غرناطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر وحامل اللقب في آخر موسمين ونقطة عن ريال مدريد الثاني.

في المقابل، مني ديبورتيفو ألافيس بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر. ويلعب اليوم أيضا سلتا فيغو مع ريال سوسييداد، وغرناطة مع ريال بيتيس، وليفانتي مع إسبانيول، وإشبيلية مع خيتافي، واوساسونا مع فالنسيا.

