دوليه

حسم بروكلين نتس معركة مدينة نيويورك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتغلبه اليوم على القطب الثاني للمدينة نيكس، بينما حقق لوس أنجليس ليكرز فوزه الأول على يوتا جاز في أمسية شهدت خسارة أولى لحامل اللقب تورونتو رابتورز. وتفوق نتس على ضيفه نيكس 113-109 بقيادة نجمه الجديد كايري إيرفينغ، بينما فاز ليكرز على ضيفه يوتا جاز 95-86، وخسر بطل الموسم الماضي تورونتو أمام مضيفه بوسطن سلتيكس 106-112. في المباراة الأولى، سجل إيرفينغ المنضم هذا الموسم الى صفوف نتس آتيا من بوسطن، 26 نقطة، بينها محاولة ثلاثية صعبة تمكن من خلالها من منح فريقه التقدم 111-109 قبل 22,4 ثانية على النهاية.وقال إيرفينغ بشأن محاولته التي حسمت بشكل شبه نهائي، نتيجة المباراة لصالح فريقه ومنحته الفوز الثاني في مباراتين هذا الموسم «كان علي إيجاد الموقع الملائم، والتأكد من أن كوعي موجه (نحو السلة)، وأنا ممتن لأن المحاولة كانت ناجحة».

وسجل إيرفينغ 50 نقطة في المباراة الأولى ضد مينيسوتا تمبروولفز الأربعاء، من دون أن ينقذ فريقه من الخسارة بفارق نقطة بعد التمديد.وكانت محاولة إيرفينغ محورية في إنقاذ المباراة لصالح فريقه اول من امس، اذ أن بروكلين تمكن خلال الربع الثالث من تحقيق فارق وصل الى 19 نقطة، قبل أن يعود نيكس بقوة ويتقدم بفارق ثلاث نقاط قبل 3:41 دقائق من النهاية، بفضل لاعبه ألونزو تريير الذي أنهى المباراة مع 22 نقطة. وبعد خسارة المباراة الأولى هذا الموسم أمام الغريم كليبيرز ونجمه الجديد كواهي لينارد الذي قاد تورونتو الى لقب الموسم الماضي، حقق ليكرز بقيادة نجميه ليبرون جيمس وزميله الجديد أنطوني ديفيس، الفوز الأول هذا الموسم، وذلك على حساب يوتا جاز بفارق تسع نقاط. وتلقى حامل اللقب تورونتو رابتورز خسارته الأولى هذا الموسم، بسقوطه أمام ضيفه بوسطن سلتيكس بفارق ست نقاط.ويدين بوسطن بفوزه الأول هذا الموسم الى لاعبه كيمبا ووكر الذي سجل في الربع الأخير، 11 من نقاطه الـ22 في المباراة، ليمنح فريقه فوزه الأول هذا الموسم بعد الخسارة أمام فيلادلفيا سفنتي سيسكرز، ويلحق بتورونتو خسارته الأولى بعد فوزه على نيو أورليانز بيليكانز بعد التمديد. وفي أبرز المباريات الأخرى، حقق السلوفيني لوكا دونشيتش «تريبل دبل» لصالح فريقه دالاس مافريكس مع 25 نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، ليقوده الى الفوز على حساب نيو أورليانز بيليكانز 123-116. وفي بقية المباريات، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 122-112، ودنفر ناغتس على ضيفه فينيكس صنز 108 - 107 بعد التمديد، وشيكاغو بولز على مضيفه ممفيس غريزليز 110-102، وواشنطن ويزاردز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 97-85، ومينيسوتا تمبروولفز على مضيفه تشارلوت هورنتس 121-99.

