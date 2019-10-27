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أشاد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اول من امس بتحقيق المنتخب الوطني للبلياردو لقب البطولة العربية المجمعة التي استضافتها مصر بحصد 8 ميداليات متنوعة. وقال الجبري بمناسبة عودة المنتخب الى البلاد ان المنتخب ظهر بمستوى متميز في البطولة التي شهدت سيطرة اللاعبين الكويتيين. واضاف ان المنتخب مثل الكويت خير تمثيل معربا عن امله بمواصلة مسيرة حصد الالقاب والميداليات في البطولات الاقليمية والدولية المقبلة بغية رفع اسم الكويت عاليا. وشملت حصيلة المنتخب 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضية و3 برونزيات.

