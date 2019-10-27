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احتل منتخب كرة اليد المركز السادس في التصفيات الآسيوية للرجال المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية (طوكيو 2020)، بعد خسارته أمام إيران 27-25 أول من امس في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس.

وكان «أزرق اليد» أخفق في التأهل إلى ربع النهائي بعد حلوله رابعاً في مجموعته إثر هزيمته أمام البحرين وكوريا الجنوبية وتعادله مع إيران، قبل أن يحقق انتصاره الوحيد في التصفيات على حساب المنتخب الهندي المتواضع.

وانعكس المستوى الهزيل الذي ظهر به الازرق في البطولة على وضع الفريق في مباراة أول من أمس خصوصاً في ظل غياب 9 لاعبين وعودتهم إلى البلاد قبل انتهاء البطولة وهو الأمر الذي اثار تساؤلات عدة عن السبب وراء هذه العودة رغم أن مشاركة الفريق في البطولة لم تنتهي بعد.

وكانت جماهير كرة اليد تمنى النفس بظهور مغاير نظراً للاستعداد المميز للفريق فضلاً عن التعاقد مع مدرب متمكن هو الفرنسي يريم سيلا إلا ان المستوى العام جاء أقل من سقف التوقعات بكثير. ويتعين على المسؤولين عن المنتخب دراسة الاسباب التي أدت إلى هذا الظهور الباهت للأزرق وعدم ارجاع أسباب الاخفاق الى الايقاف الخارجي الذي عانت منه الرياضة طوال الاعوام الاربعة الماضية فقط، بل يجب النظر بعين الواقع إلى المستوى الحقيقي للعبة داخلياً ومحاولة تطوير البطولات المحلية، خصوصاً ان الاتحاد سيستضيف البطولة الآسيوية يناير المقبل والتي تتطلب ظهوراً أفضل للأزرق على أرضه.

