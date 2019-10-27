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حقق الكويت انتصاره الاول على حساب خدمات البريج الفلسطيني 127-88 ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثانية في البطولة العربية للاندية لكرة السلة والتي شهدت ايضاً فوز جمعية سلا المغربي على سطاولي الجزائري 93-56 في المجموعة ذاتها، فيما تغلب الجزيرة المصري على الريان القطري 85-80 في المجموعة الثالثة. وبهذه الفوز أحيا الكويت آماله في التأهل إلى ربع النهائي كأحسن ثالث إذ يحتاج الكويت إلى الفوز على سطاولي اليوم ليدخل في دائرة حسابات التأهل حيث يبلغ ربع النهائي أول وثاني كل مجموعة إلى جانب فريقين يحتلان أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث.

ويتصدر المجموعة نادي سلا وأهلي طرابلس الليبي بـ 6 نقاط من ثلاثة انتصارات، يأتي بعدهما الكويت وسطاولي بـ 4 نقاط من انتصار وهزيمتين، وأخيراً خدمات البريج بـ 4 نقاط من أربع هزائم.

وقدم الأبيض اداء مميزا امام خدمات البريج بعد أن سيطر على اللقاء منذ البداية مستغلاً فارق المستوى نظرا لتواضع مستوى النادي الفلسطيني. ورغم البداية المتعثرة للأبيض في البطولة بالهزيمتين أمام أهلي طرابلس وجمعية سلا واللتين لم تعكسا المستوى الحقيقي للأبيض، فأن عليه أن يبرهن قدرته على المنافسة من خلال الفوز في لقاء اليوم الذي سيضعه في الدور الثاني بشكل كبير جداً قياساً على نتائج بقية الفرق في المجموعتين الآخريين.

