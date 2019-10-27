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يستعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل إطلاق عصر جديد في بطولات المنتخبات الوطنية والأندية، من خلال تقديم استثمار إضافي في كأس آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا التي تعتبر من أهم البطولات القارية.

وعقد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي اجتماعه الثاني للدورة 2019- 2023 يوم الأول من أمس في مدينة دا نانغ الفيتنامية وتقرر في الاجتماع تطوير دوري أبطال اسيا اعتباراً من موسم 2021، حيث سيتم توسيع بطولة دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً، و سيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب، وسيتم العمل على تعزيز مكانة البطولة التي تعتبر من ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم.

وسيتم توسيع البطولة دون عمل أي تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل ستة اتحادات وطنية.

وفي المقابل سيتم توسيع بطولة كأس آسيا للسيدات اعتباراً من نسخة عام 2022، وبحيث تضم 12 منتخبا وطنيا، مقارنة بنسخة عام 2018 في الأردن والتي ضمت 8 منتخبات، علماً بأن تايوان والهند وأوزبكستان تقدمت بطلبات لاستضافة البطولة.

ومن خلال إضافة أربعة منتخبات فإنه سيكون هنالك فرصة إضافية للمزيد من اللاعبات والفرق والاتحادات الوطنية من أجل الحصول على فرصة المنافسة في البطولة القارية.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي: «نحن دائماً نتطلع لتطوير كرة القدم النسائية في قارة آسيا، وذلك من خلال إطلاق مبادرات جديدة، وقد أثمر ذلك عن فوز منتخباتنا بألقاب كأس العالم النسائية بكافة الفئات العمرية».

وأضاف: «نحن كنا أول اتحاد قاري يضم في عضوية مكتبه التنفيذي خمس عضوات، وكان واحداً من بين عدد قليل من الاتحادات القارية التي تقوم بتعيين حكمات لإدارة مسابقات الرجال، وذلك في كأس الاتحاد الآسيوي».

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي: «بداية الدورة التجارية الجديدة، من خلال شراكتنا الحصرية مع شركة دي دي ام سي فورتيس، تعتبر الوقت الأمثل من أجل إطلاق عصر جديد لكرة القدم الآسيوية، وهذا سيكون عصر للتميز وإشراك المزيد من الاتحادات الوطنية».

وطلب المكتب التنفيذي من إدارة الاتحاد تطوير بطولات جديدة، وكذلك العمل على تقديم مقترحات تعديلات جديدة في النظام الأساسي للاتحاد لمواصلة مواكبة أفضل ممارسات الحوكمة الجيدة.

من جانب اخر، استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على إجراء نهائي مسابقة كأس الاتحاد القارية بين ناديي العهد اللبناني و»25 أبريل» الكوري الشمالي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بدلاً من مدينة شنغهاي الصينية وذلك في الرابع من نوفمبر بدلاً من الثاني منه، بحسب مسؤول في النادي اللبناني. وكانت المباراة مقررة أصلاً في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، إلا أن الاتحاد القاري اضطر الى نقلها أولاً الى شنغهاي «نظراً للعقوبات الحالية السارية على كوريا الشمالية».

