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أبدع المنتخب الكويتي وحصد 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين في مستهل مشواره التنافسي في البطولة العربية للجمباز الفني والإيقاعي التي انطلقت في تونس يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل.

وجاءت الميدالية الذهبية الأولى أول من أمس (الجمعة) عبر اللاعب البطل سعود الحساوي في مسابقة الجمباز الفني لفئة فردي الناشئين، فيما حقق المنتخب الكويتي للناشئين (الذي ضم اللاعبين سعود الحساوي وعبدالله المقداد ومحمد فهد) الذهبية الثانية في مسابقة الفرق متقدماً على منتخبي ليبيا الثاني وتونس الثالث.

اما الميداليتان الفضيتان فجاءت الأولى عبر اللاعبة دانة وليد في مسابقة الجمباز الفني لفردي الناشئات، ونال منتخب الفتيات (الذي ضم دانة وليد ومنيرة الغملاس ولولو الصالح وجنى الحميضي) الفضية الثانية في مسابقة الفرق في انجاز تاريخي للعبة الجمباز الكويتي التي تشارك لأول مرة بهذه الفئة في بطولة خارجية منذ انطلاق اللعبة في البلاد. بدوره يستهل المنتخب الكويتي لفئة الشباب مشواره في البطولة غداً بخوض منافسات الجمباز الفني، فيما يتأهب منتخب الفتيات تحت 17 سنة لخوض المسابقة ذاتها وسط طموحات كبيرة وحماس عال لدى اللاعبين واللاعبات لحصاد أكبر عدد من الميداليات.

