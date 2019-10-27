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أعلن أمين سر النادي العربي فؤاد المزيدي عن جهوزية النادي لاقامة المهرجان العالمي لرياضة المشي الذى ينطلق بعد عصر السبت المقبل بالتعاون بين النادي العربي والاتحاد الدولي لرياضة المشي (تافيسا) الذى يمثله عضو الاتحاد خليفة بهبهاني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذى عقد بمقر النادي العربي بحضور مدير المهرجان حسين المقصيد و د. حسين يتيم مقرر المهرجان. واضاف المزيدي ان النادي العربي وفر كل الامكانات والتجهيزات اللازمة لانجاح المهرجان الذى يقام لاول في الكويت مشيرا باب المشاركة مفتوحة لجميع الفئات من عمر 11 الى 70 عاما. وقدم المقصيد الشكر والتقدير الى الشيخ فهد ناصر الصباح رئيس اللجنة الاولمبية على موافقته رعاية المهرجان كما شكر الهيئة العامة للرياضة على دعمها لهذا الحدث، لافتا الى ان مسافة المهرجان 3 كيلو متر يبدأ وينتهي من امام ستاد صباح السالم. ومن المتوقع ان يشهد المهرجان مشاركة واسعة من جميع الفئات، فيما قال المقصيد ان اللجنة المنظمة العليا للمهرجان برئاسة رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور قررت منح كل مشارك ومشاركة ميدالية تذكارية فضلا عن توزيع دروع على الجهات المشاركة في التنظيم من وزارات الداخلية والصحة والاعلام. وقال مقرر اللجنة حسين يتيم ان باب التسجيل مفتوح امام الراغبين في المشاركة بصفة يومية وحتى موعد انطلاق المهرجان وذلك بمقر اللجنة الثقافية بالنادي العربي، منوها بان هناك منظمين لتوعية المشاركين خلال سيرهم في الاماكن المخصصة للمشي.

