محلية

نعم هذا الفريق في هذا النادي العريق مريض بمرض عضال «كالسرطان» ولكي يشفى يجب عليه ان يفكر بكيفية البدء بالعلاج بأسلوب طبي؟؟؟ قصدي فني يعتمد على مدى استعداد من يحتويه ان ينفذ التوصيات التالية:

1- العلة الاولى هي ضعف قدرات اللاعبين بالملعب... فليس صحيحا ان نبدأ من جديد بتعليمهم كيف يستقبل او يمرر او يسدد الكرة؟ وهذا بالطبع تقع مسؤوليتها على اللاعب نفسه في تدريب نفسه على اخطائه المهارية.

2- أسلوب اختيار المدرب والمحترفين كان يجب ان يكون بتروٍ فمثل هؤلاء المحترفين لن يساعدوا النادي بالبقاء في الدوري الممتاز فأرجو الاستعجال بالبحث عن الاجود في سوق اللاعبين قبل يناير 2020.

3- الجهاز الفني والاداري للفريق غير قادرين على اقناع المدرب بالتكتيك المناسب للفريق؟ وللاسف ليس لدينا تكتيك واضح للفريق ولهذا السبب لم نصل الى التشكيل الثابت للاعبين... اذا فنحن نحتاج الى استقرار التشكيلة.

4- كثرة الاصابات بالفريق يعني بأن هناك خللا في التدريب سواء من الجهاز الفني او من اللاعبين انفسهم... فأغلب لاعبينا يشيشون اكثر مما يتدربون؟ ارجو التأكد من هذه المعلومة... فلياقة اللاعبين هي الشيء الوحيد الذي يضمن عدم اصابتهم؟

5- من زمان وانا اناشد الادارة ومن يدير شؤون الفريق الاول بأن يكون هناك مبدأ ثواب وعقاب «اقترحنا بالسابق اسس تطبيقها ولكن كانت العاطفة تمنع من يدير الفريق في تنفيذها؟»... اكرر يجب ان تطبق لائحة ثواب وعقاب.

6- لنكن واقعيين بأن نادي القادسية والكويت والسالمية استطاعوا الحصول على لاعبين من الدرجة الاولى كمحترفين وايضا لاعبون من الدوري المحلي «مميزون» الا اننا فشلنا في الجانبين والكل يقول بالموسم الماضي لم يكن لدينا محترفون واستطعنا ان نرتقي بمستوانا.... الخ. السؤال ممكن احد يذكرنا بما حققناه سابقا؟ ارجو ان تفكروا بالغد وماذا تريدون من هذا الفريق في الموسم الحالي؟

7- نعم نحن من غير الجماهير الوفية ولا حاجة! ولكن من الخطأ ان تسمع كلامهم وتقيل مدرباً أو لاعباً فالجماهير تعطيك مؤشرا لما يشاهدونه ولكن مجلس الادارة واللجنة الفنية يجب ان يكونوا واقعيين لما يشاهدونه؟ فهل سنحتاج إلى تغيرهم؟

بالطبع هناك عوامل اخرى خارجية تؤثر على ما يحدث في دورينا الذى يعتبر الاضعف عربيا واسيويا واتحادنا لا يستطيع ان يأخذ اي قرار الا بأذن ولا يهمه الباقي يموتون او يعيشون؟ فاشراك خمسة لاعبين محترفين غير كويتين ادى الى احباط اللاعبين الوطنيين الذين يفكرون باللعب في دوري الصالات او الدورات الرمضانية التجارية... المهمة ليست بالسهلة على اي مجلس ادارة وفريق فالتعاون مطلوب والجدية وعدم المجاملة يجب ان تلغى من قاموس النادي العربي.... فمرض العربي يمكن السيطرة عليه لكي يرجع الى مكانه الطبيعي وارجو من من يحب النادي العربي ألا يلتفت للهفوات الصبيانية والساذجة على نتائج الفريق الاول فهم لا يستحقون ان يكونوا عرباوية وللاسف يستغلون اخفاق العربي للشهرة على حساب العربي وهم معروفون لا يجب ان نعطيهم اهمية في وسائل الاعلام مثل ما شاهدنا حرقة المشجع الصغير على العربي بالبكاء والامل في الفوز مستقبلا.......

والله من وراء القصد.

