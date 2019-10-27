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خرج فريقا القادسية والكويت بتعادل عادل 1- 1 في اللقاء الذي جمع بينهما اول من امس ضمن الجولة الرابعة لبطولة الممتاز، ليبقى الابيض في الصدارة برصيد 10 نقاط في حين اصبح رصيد الاصفر 8 نقاط.

وبدأ القادسية بالتسجيل عن طريق البرازيلي لوكاس غاوتشيو بالدقيقة 5 من ضربة رأسية بعدما تلقى كرة جانبية من بدر المطوع ليسددها برأسه ما بين مدافعي الابيض على يسار حميد القلاف بينما عادل النتيجة للابيض الفرنسي عبدول سيسوكو بالدقيقة 51 اثر كرة تهيأت له من الكولومبي دييغو كالديرون بعدما سقطت الكرة من الحارس احمد الفضلي ليمررها لسيسوكو الذي وضعها في المرمى دون اي مضايقة من الدفاع.

ولم ترتق المباراة للمستوى المطلوب من كلا الفريقين حيث شهدت تفاوتا ملحوظا في الاداء، ففي الشوط الاول استطاع الاصفر ان يظهر تفوقه على خصمه بعدما اجاد لاعبوه ضبط الايقاع وتحديدا في الوسط عندما احسن فهد الانصاري ورضا هاني وصالح الشيخ من الضغط على لاعبي الابيض في الوسط وعدم منحهم الفرصة بالتصرف في الكرات مع انضباط دفاعي بدرجة عالية بقيادة الغيني رشيد سومايلا وخالد ابراهيم حيث حدوا من تحركات العاجي جمعة سعيد ويوسف ناصر وفيصل زايد مما ادى الى ندرة الفرص الحقيقية للابيض، في حين اعتمد الاصفر على تحركات بدر المطوع من العمق تحت المهاجمين البرازيليين لوكاس غاوتشيو ورونينيو مع محاولة ضرب دفاعات الابيض ونجح بذلك من التقدم بهدف وتبعه بضربة رأسية لخالد ابراهيم مرت بجوار القائم في حين تغير الوضع في الشوط الثاني الذي كانت الافضلية على فترات من نصيب الابيض الذي اخذ بالضغط منذ البداية بعدما اشرك الكولومبي دييغو كالديرون واثمر ذلك عن تعديل النتيجة وواصل على فترات تطبيق العابه عبر تحركات الفرنسي سيسوكو وطلال الفاضل الذي سدد كرة اصطدمت بالعارضة.

ومع ذلك كان الابيض حذرا في التقدم خشية من مباغتة الخصم له باعتماده على الكرات العكسية التي كانت كثيرا ما تتعطل بفعل البطء الذي سيطر على فهد الانصاري واحتفاظه بالكرة لدرجة المبالغة، وفي الجانب الآخر لم يكن يوسف ناصر والعاجي جمعة سعيد قادرين على التخلص من الرقابة التي فرضت عليهما من دفاع القادسية، وعموما ما قدمه الفريقان من مستوى متواضع قد يعود لطبيعة التنافس الذي يجمع بينهما.

