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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم نادي الكويت 23 الف دولار اميركي بسبب مخالفة لوائح بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في مباراة الابيض والجزيرة الاردني التي اقيمت يوم 14 مايو الماضي ضمن دور المجموعات.

وفرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي في اجتماعها الذي عقدته يوم 23 اكتوبر الحالي غرامة 6 آلاف دولار لعدم الحرص على مرور الفريق في المنطقة المختلطة بحسب المادة 3 من نظام البطولة، وغرامة اخرى قدرها 17 ألف دولار بسبب تكرار انتهاك المادة 65 من لائحة الانضباط بشأن عدم التزام المشجعين دخول منطقة حافلة الفريق والمنطقة المختلطة والمؤتمر الصحافي وغرفة وممر اللاعبين وحذرت اللجنة بان تكرار المخالفات يعني مضاعفة العقوبات مستقبلا.

