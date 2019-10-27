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ما يعاني منه العربي بعد خروجه مهزوما امام الساحل 1-2 في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، وتراجعه لمركز متأخر برصيد نقطتين لم يحدث لولا سوء الوضع الذي يشكو منه ليس الآن وانما منذ عدة سنوات حيث تشهد نتائجه انحدارا ابتعد على اثرها عن منصات التتويج.

ونتائجه بعد الجولة الرابعة ماهي الا استكمال لحالة التدهور رغم ان الادارة الجديدة سعت الى معالجة الوضع من خلال تعاقدها مع المدرب الاسباني خوان مارتينيز الذي بدوره قام بجلب عدة محترفين منهم مواطناه تشافي توريس وراؤول والسوري يوسف قلفا والبرازيلي ماريون سيلفا والليبي السنوسي الهادي.

ولكن لم يكن الاخضر مقنعا امام السالمية (3-3) والقادسية (0-2) بالاضافة الى الخسارة امام الاتحاد السكندري في البطولة العربية ما استدعى بالادارة الى اقالته واسناد المهام الى مدرب تحت 20 سنة البوسني داركو نيستروفيتش.

والمدرب الجديد لايستطيع ان يحدث نقلة نوعية في هذا الوقت الضيق وانما يحاول الترقيع بقدر المستطاع وبالتالي على جماهير الاخضر ان تكون اكثر واقعية فمن المستحيل في مثل هذه الظروف ان يقفز الفريق قفزة كبيرة.

وفعلا ان الخسارة امام الساحل تعد مفاجأة للكثيرين وخصوصا ان الفريق استطاع ان يفرض نفسه في الشوط الاول ولكن حدثت عدة اخطاء من اللاعبين في الشوط الثاني كلفت الفريق الخروج بتلك الخسارة التي خلقت حالة من الغضب لدي العرباوية ما دفعت بنائب الرئيس اسامة حسين الى اعلان استقالته من عضوية مجلس الادارة، ولاشك ان هذا القرار ليس بمحله لعدة اعتبارات فندرك ان اسامه حسين حريص على خدمة النادي في الجانب الاداري مثلما عمل على تقديم التضحيات عندما كان لاعبا مميزا وقد تكون الاستقالة بفعل «حماسه وزعله» من سوء الحال الذي وصل اليه الاخضر ومن ثم رأى ان الاستقالة القرار المناسب لكن هذا ليس بعامل حل او علاج للوضع الذي يمر به النادي وخصوصا الفريق الكروي.

وربما ان اسامة لديه بعض التحفظات على عمل مجلس الادارة والاختلاف في وجهات النظر بشأن طريقة الادارة وهذا امر معتاد ان يحدث بأي مجلس ادارة لكن قرار اسامة به تسرع وحتى اذا ما فرضنا انه لا يرى بأن هناك انسجاما مع زملائه فلا يكون العلاج بالاستقالة بل العمل على ايجاد الحلول المناسبة وبالذات انه لا يوجد اي عرباوي سواء عضو او متابع راض عما وصل إليه الفريق.وعلى اسامة ان يعيد حساباته فليس هو من يكون اول المغادرين بل اعتاد عليه العرباوية بان يكون صلبا وثابتا في مواجهة الصعوبات واذا ما نظرنا الى فترة عمل المجلس لم يمض عليها الا تسعة شهور فقط فهذا ليس مقياس اختبار فالاخضر يعاني من تراكمات قديمة وليدة اخطاء من مجالس ماضية لايكون حلها في غضون عام فالعربي قلعة عريقة تحتاج للتماسك اكثر من اي وقت مضى.

