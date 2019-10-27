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أكدت اللجنة الأولمبية الكويتية ان لجنة التحقيق المحايدة التي شكلت من خارج أعضاء مجلس ادارة اللجنة انتهت من التحقيق الذي اجرته مع وفد ومنتخب المواي تاي الذي شارك في البطولة العربية في ابوظبي في الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر الحالي وما اثير حول منع اللاعب فهد الشمري من المشاركة، بتلك البطولة.

وقالت اللجنة في بيان صحافي أمس ممهوراً بتوقيع أمين السر العام حسين المسلم: «اطلع مجلس الادارة على التقرير النهائي للجنة التحقيق بتاريخ 22/10/2019 باجتماع مجلس الادارة رقم «10/2019»، وحيث استمعت لجنة التحقيق لاقوال اللاعب الشمري واداريي الوفد وكذلك لاعبي المنتخب المشارك بالبطولة المذكورة واطلعت عن كتاب اللجنة المنظمة وكذلك الاتحاد الدولي للعبة، وكذلك لاقوال امين سر الاتحاد الدولي للمواي تاي ستيف فوكس لاعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية في الدوحة بتاريخ 17 اكتوبر 2019 على هامش اجتماع الجمعية العمومية للانوك».

وتابعت «فقد اتضح للجنة التحقيق ان ما ذكر عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات حول منع اللاعب من المشاركة في البطولة بسبب اللحية هي معلومات غير صحيحة، وغير دقيقة. وتوضح اللجنة الاولمبية الكويتية في بيانها هذا، ان ما تم تداوله عبر تلك المواقع الاجتماعية عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلا».

وذكرت انها فتحت تحقيقا اسمتعت خلاله الى جميع الاطراف التي شاركت بما فيها اللاعب نفسه وكذلك اطلعت على كتب الاتحاد الدولي للعبة واعضاء الوفد المشارك واللجنة المنظمة للبطولة حيث تأكد بالدليل القاطع وبالاجماع انه لم يتم استبعاد اللاعب بل هو من اختار عدم خوض المنافسات وهو ما اسفر عنه التحقيق واكده باقي شهود الواقعة.

واستنكرت اللجنة الاولمبية محاولات التضليل للمجتمع الرياضي الكويتي بمعلومات غير دقيقة، وأهابت بجميع وسائل الاعلام ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات حرصا على المصلحة العامة للرياضة الكويتية وسمعتها الدولية، مؤكدة انها تتعامل مع جميع قضايا ووقائع الرياضة والرياضيين في جو من الشفافية والحيادية والوضوح ووفق اللوائح المنظمة لهذا الامر.

