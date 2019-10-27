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يسعى الهلال لمصالحة جماهيره بعد المستوى المخيب للآمال الذي ظهر به أمام السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عندما يستضيف غريمه التقليدي النصر في 07:55 مساء اليوم في دربي العاصمة الرياض في ختام المرحلة الثامنة من بطولة الدوري السعودي. وتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا رغم خسارته أمام ضيفه السد القطري 2-4 في لقاء الإياب الثلاثاء الماضي وذلك لفوزه العريض ذهابا 4-1 في الدوحة.ويتطلع الروماني رزافان لوشيسكو لمعالجة الأخطاء الدفاعية التي وقع بها فريقه قبل العودة للعب أمام النصر.

ويعتبر الهلال الأقوى هجوما بـ 22 هدفاً مقابل النصر الأقوى دفاعاً حيث لم يلج مرماه سوى هدف واحد.في المقابل يدخل النصر المباراة وسط معنويات عالية وظروف جيدة بعدما استعاد توازنه بفوز مهم على الرائد في المرحلة الماضية.يحتل النصر المرتبة السادسة برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة وله مباراة مؤجلة أمام الفيصلي.

