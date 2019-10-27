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احتدم الصراع بين منتخبات شرق «القارة الصفراء» على صدارة ترتيب جدول ميداليات البطولة الآسيوية الخامسة والعشرين للبولينغ الجارية على مركز الكويت للعبة في السالمية والتي شهدت تألق الثنائي الكويتي المكون من صالح حبيب وجاسم الصقر في زوجي الرجال، اذ دخلت الصين على الخط، لتزاحم المنافسة الماليزية - الكورية الجنوبية الضارية التي تجلت بقوة في الايام الاولى من هذا الحدث والتي ستستمر بقوة صباح اليوم من خلال مسابقتي الثلاثي للرجال والسيدات اللتين تشهدان بدورهما، هيمنة بين فرق هذين البلدين على مراكزها الاولى في التصفيات التي اقيمت امس واول من امس على «بلوكين».

وتشهد البطولة صباح اليوم تتويج الفائزين بمسابقتي الثلاثي للجنسين، لتتزامن مع انطلاق منافسات الفرق للسيدات (مكونة من 5 لاعبات) على «البلوك 1»، في حين تنطلق خلال فترة بعد الظهيرة منافسات المسابقة نفسها للرجال (5 لاعبين).

وعادة ما تشهد مسابقات الثلاثي في البطولات الماضية منافسات محتدمة بين اكثر من دول، حيث ساد هذا المنطق خلال النسخة الاخيرة في هونغ كونغ عام 2016، عندما نال رجال هونغ كونغ (و سيو هونغ ولاو كوون هو ومايكل ماك) الذهبية وتايلند الفضية وكوريا الجنوبية البرونزية، في حين ظفرت سيدات اليابان (ميراي ايشيموتو وشيون ايزومون وهارونا نوجيما) بالذهبية وكوريا الجنوبية بالفضية وماليزيا بالبرونزية.

وكانت الصين وضعت نفسها على جدول الميداليات الذي غابت عنه في النسخة الماضية للدورة، بفوزها بذهبية زوجي الرجال بفريق تكون من دو جيان تشياو ووانغ هونغ بو اللذين سجلا 2901 نقطة، وتقدما على الإندونيسيين ييري رامادونا وديوان ريزالدي (2845) والكوريين الجنوبيين كيم يون يونغ وكانغ هي وون (2842).

وكان اللافت تألق الثنائي الكويتي المكون من صالح حبيب وجاسم الصقر اللذين حلا في المركز الخامس برصيد 2825 نقطة، حيث كادا ان يحتلا احد المراكز الثلاثة الاولى، لولا عدم التوفيق الذي لازمهما في الرمية الاخيرة في «البلوك 2». وتتصدر ماليزيا جدول ترتيب الميداليات برصيد ذهبيتين وبرونزيتين وتليها كوريا الجنوبية بذهبية وفضية وبرونزية والصين بذهبية وإندونيسيا بفضيتين والهند بفضية واليابان ببرونزية.

وابدى لاعب منتخب الكويت جاسم الصقر رضاه على الاداء الذي قدمه مع زميله صالح حبيب بعد ان دخلا المسابقة بطموح الفوز بإحدى الميداليات، مشيرا الى ان ما قدماه يعد حافزا لهما ولزملائهما من اجل تحقيق انجاز في المسابقات الجماعية المقبلة.

وثمن الصقر الدعم الذي يلقاه اللاعبون من قبل ادارة نادي البولينغ ورئيسه الشيخ طلال المحمد، الذي يرأس الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة، مشيدا بالمستوى الفني المرتفع للبطولة التي تعد افضل المسابقات في العالم والمكان الامثل لنيل الخبرة بوجود ابطال عالممين مشاركين فيها. من جانبه، أشاد مدير منتخب باكستان راجا أحمد بالتنظيم محكم الإتقان للبطولة، وقال: «لقد زرت الكويت عام 2013 للمشاركة في بطولتها المفتوحة، لكن الأمر مختلف كليا هذا العام وهو ما شكل مفاجأة سارة بالنسبة لي، بدءا من التنظيم والافتتاح ومرورا بالمنافسات والتتويج، فما أراه حاليا يفوق أفضل البطولات العالمية دقة وتنظيما».

ولفت الى أن منتخب بلاده يسعى لتمثيل مشرف في الدرجة الأولى، حيث انه من الصعوبة الفوز بإحدى الميداليات الثلاث الاولى في اي مسابقة، لقوة المنافسة ولصغر معدل أعمار لاعبيه وقلة خبرتهم.

وذكر أن البطولة تضم أفضل دول القارة والمصنفين عالميا في البولينغ، مضيفا: «نتطلع لمشاهدة أقوى المنافسات في مختلف الفئات».

وكشف ان أستراليا وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية تعد من أبرز المرشحين لنيل الصدارة، شاكرا القائمين على البطولة على حسن التنظيم والاهتمام.

