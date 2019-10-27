الاخيرة

انطلاقا من مبادئها المنبثقة من الدستور طرحت الجمهورية الاسلامية الايرانية على لسان رئيسها الدكتور حسن روحاني ومن منبر الجمعية العامة للامم المتحدة مبادرة للسلام، وهي خطة للتعاون الاقليمي بدوله الثماني لتحقيق سلام مستدام طويل الأمد في ربوع المنطقة التي انهكتها الحروب.

وتهدف المبادرة الى ارساء الأمن في الخليج وبحر عُمان ومضيق هرمز بمشاركة جميع بلدان المنطقة بعيدا عن تواجد القوات الاجنبية التي طالما اختلقت المشاكل وجلبت المخاطر للمنطقة ولممراتها المائية وأمن الملاحة البحرية وأمن النفط والطاقة.

وتطمح مبادرة الرئيس روحاني التي تم تقديمها الى كل دول المنطقة ولاسيما دولة الكويت الشقيقة الى الارتقاء بالسلام والاستقرار والتقدم وتحقيق الرفاهية لكل سكان المنطقة وضمان الامن الملاحي وتشجيع العمل التجاري والاقتصادي وتوطيد العلاقات الثقافية والاجتماعية والتفاهم المتبادل وتكريس علاقات المودة والتعاون بين الشعوب ومعالجة جميع الاختلافات من منظور امن جماعي اوسع يشمل جميع دولها ويستوعب جميع مناحيها کما تهدف المبادرة الي مواجهة الصراعات الطائفية واخماد التوترات والصراعات الدائرة بالاساليب السلمية وعن طريق الحوار والتعاون في استئصال الارهاب والتطرف وتحقيق الأمن الجماعي واحترام سيادة الدول ووحدة اراضيها ورفض التهديد واللجوء الى العنف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.

ان هذه المبادرة بدعم الدول الأعضاء فيها كفيلة بوأد كل الخلافات بين دول المنطقة وضمان مستقبل مشرق ومشرف لأجيالنا التي سئمت التناحر والتباغض وطالما تحلم بلم الشمل ورص الصف لتتفرغ للاستثمار والنهوض العلمي واستعادة مسيرة الاجداد الذين بنوا صروح العلم والمعرفة وانجزوا العصر الذهبي للحضارة الاسلامية.

ولم تغفل المبادرة موضوع الحوار بين المذاهب والتأكيد على التبادل الثقافي والتطوير السياحي والتعاون الاقتصادي لأن الأواصر الدينية والثقافية والتراثية والتاريخية والجغرافية المشتركة تربط شعوب المنطقة منذ قرون خلت، وهي الاساس لبناء الثقة وتعزيز المحبة.

ان تفاعل دول المنطقة الايجابي مع مبادرة هرمز للسلام يعتبر السبيل الأمثل لبناء غد أفضل لأبنائنا واوطاننا.

بقلم : محمد إيراني

سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دولة الكويت