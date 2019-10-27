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اكد خبير الارصاد الجوية عيسى رمضان ان الاعصار القمعي الـ«تورنادو» ظاهرة جوية عنيفة وخطيرة قد تحدث في الكويت في السنوات المقبلة، موضحا انها بدأت في الظهور مؤخرا في قطر والسعودية والامارات والعراق. وذكر عبر حسابه في «تويتر» ان هناك فرقا بين ما يعرفه الناس باسم «العافور» الذي هو حركة الرمال بشكل قمعي تحدث صيفا على مساحة صغيرة، وبين ما نشاهده اليوم في المنطقة وخصوصا في «الغويرية» في قطر فهو تورنادو او اعصار قمعي وليس «عافور غبار»، مشيرا الى ان طبيعة التربة جعلت العافور يحمل كميات كبيرة من الاتربة والغبار للاعلى. وأضاف: تحدثت عن احتمالية حدوث مثل هذه الظواهر منذ سنوات عديدة وتوقعت حدوثها في المنطقة العربية والجزيرة العربية بالذات، وهو ما قد يحدث في الكويت في السنوات المقبلة مع تغيرات المناخ وزيادة عنف العواصف الرعدية وتكوين السيول وشدة بالرياح. وحذر رمضان من الاقتراب من اماكن هذه الظواهر العنيفة والخطرة عند حدوثها، موضحا ان رياحها القوية والرمال والعوالق واجزاء من الصخر والاخشاب المتطايرة قد تسبب الوفاة او حدوث جروح خطيرة.

