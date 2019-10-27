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حالة من الجدل والسخرية يشهدها الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي حول اعصار «ميديكين» المتوقع أن يضرب السواحل المصرية، بحسب ما ذكرت وكالة ناسا الفضائية الأميركية في تقرير لها، والتي أشارت الى أن هذا الاعصار من النوع النادر، ومن المتوقع أن يطال مصر وفلسطين والأردن.

وهو الأمر الذي نفته هيئة الأرصاد الجوية المصرية على لسان القائم بأعمال الهيئة د.أشرف صابر، الذي أكد أنه لا يوجد اعصار، وهو مجرد منخفض جوي وليس اعصارا، وقال انه مجرد منخفض مداري متعمق يصاحبه سقوط أمطار غزيرة تصل الى حد السيول في بعض المناطق.

وأوضح أن ما ورد في تقرير ناسا عما يسمى باعصار «ميديكين»، هو نوع من أنواع الخيال العلمي، وأكد أنهم يطلقون على هذا المنخفض «حمادة» وهو مجرد منخفض جوي عادي وأشار الى أن الأعاصير توجد في مناطق المحيطات أو المناطق المدارية، ومن رابع المستحيلات أن يتكون اعصار في البحر المتوسط.

