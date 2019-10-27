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تتجه وزارة التربية الى اعادة تصنيف المدارس الخاصة التي لم تلتزم بالضوابط والشروط الموضوعة للحصول على رسوم اضافية. وكشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان الوزارة شكلت فريقا من 11 عضوا لإجراء مسح شامل على جميع مدارس التعليم الخاص من اجل التأكد من تطبيقها الاشتراطات الخاصة بالشرائح. واكدت ان عددا كبيرا من المدارس المصنفة بالشريحة «أ» والتي تضم 27 مدرسة لم تلتزم بالاشتراطات، على الرغم من حصولها على موافقة التربية بتحصيل رسوم فرق شريحة، مبينة ان بعضها كان يمنح التصنيف بـ«الواسطة». ولفتت المصادر الى انه سيتم تخفيض رسوم المدارس التي لم تلتزم بالاشتراطات المعتمدة، موضحة ان الشريحة الاولى يشترط فيها وجود مسرح وحوض سباحة.

واكدت ان الوزارة جادة في اعادة ترتيب تصنيف المدارس وإعطاء كل ذي حق حقه دون الخضوع لضغوط المتنفذين والوسطات.

وذكرت ان اصحاب المدارس سعوا بمجرد العلم بجدية الوزارة في اتخاذ قرارات تخفيض الرسوم، الى الحصول على مهلة تمكنهم من تلافي الملاحظات.

